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Фото Из-за подозрительного чемодана в центре Таллинна перекрыли движение

Редактор: rus.postimees.ee
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Днем в среду, 5 февраля, в полицию поступло сообщение о подозрительном чемодане в центре Таллинна.

Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о подозрительном чемодане поступило на пульт дежурного в 12.14.

Пожарные и полицейские оцепили опасную зону, и в настоящее время движение закрыто, сообщили в полиции, добавив, что перекресток Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа закрыт.

Также было остановлено движение трамваев и перекрыт проход для пешеходов.

Видео с место инцидента можно посмотреть здесь.

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