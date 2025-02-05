Днем в среду, 5 февраля, в полицию поступло сообщение о подозрительном чемодане в центре Таллинна.
Фото ⟩ Из-за подозрительного чемодана в центре Таллинна перекрыли движение
Как уточнили в пресс-службе полиции, сообщение о подозрительном чемодане поступило на пульт дежурного в 12.14.
Пожарные и полицейские оцепили опасную зону, и в настоящее время движение закрыто, сообщили в полиции, добавив, что перекресток Тартуского шоссе и улицы Лийвалайа закрыт.
Также было остановлено движение трамваев и перекрыт проход для пешеходов.
Видео с место инцидента можно посмотреть здесь.
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