Если эстонский физик Аго Самосон в своем опубликованном в среду комментарии утверждает, что электронные выборы в Эстонии не защищены от взлома, то ученые, занимающиеся информационными технологиями в Таллиннском технологическом университета (TalTech) с этим не согласны.