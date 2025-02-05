Если эстонский физик Аго Самосон в своем опубликованном в среду комментарии утверждает, что электронные выборы в Эстонии не защищены от взлома, то ученые, занимающиеся информационными технологиями в Таллиннском технологическом университета (TalTech) с этим не согласны.
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Ученые TalTech: э-выборы в Эстонии защищены от взлома (1)
По мнению ученых TalTech, статья Самосона проблематична, поскольку член рабочей группы TalTech по информационным технологиям бизнеса Тарво Трейер в своем исследовании такую оценку электронным выборам, как утверждает Самосон в своей статье, не давал.