В понедельник в Пыльвамаа в доме престарелых в селе Пийгасте произошел несчастный случай: лифт, перевозивший трех человек, упал, пролетев несколько этажей, и двое сотрудников сломали ноги. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал расследование. Оно должно выяснить, были ли и какие предохранительные устройства у лифта, и как этот инцидент стал возможен, ведь лифты должны иметь аварийные тормоза.
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Департамент технадзора начал расследование падения лифта в доме престарелых: это не был обычный тросовый лифт
Эксперт технического отдела TTJA Рейно Бюркланд сообщил, что причина аварии пока не известна. «Речь идет не о традиционном тросовом лифте, а о платформенном лифте с винтовым механизмом. В ходе расследования выясним, были ли и какие устройства безопасности у конкретного лифта, и что стало причиной аварии».