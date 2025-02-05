Департамент технадзора начал расследование падения лифта в доме престарелых: это не был обычный тросовый лифт

В понедельник в Пыльвамаа в доме престарелых в селе Пийгасте произошел несчастный случай: лифт, перевозивший трех человек, упал, пролетев несколько этажей, и двое сотрудников сломали ноги. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал расследование. Оно должно выяснить, были ли и какие предохранительные устройства у лифта, и как этот инцидент стал возможен, ведь лифты должны иметь аварийные тормоза.