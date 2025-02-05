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Департамент технадзора начал расследование падения лифта в доме престарелых: это не был обычный тросовый лифт

Перевод: Павел Соболев
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Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA). Фото: Kermo Benrot, Postimees

В понедельник в Пыльвамаа в доме престарелых в селе Пийгасте произошел несчастный случай: лифт, перевозивший трех человек, упал, пролетев несколько этажей, и двое сотрудников сломали ноги. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) начал расследование. Оно должно выяснить, были ли и какие предохранительные устройства у лифта, и как этот инцидент стал возможен, ведь лифты должны иметь аварийные тормоза.

Эксперт технического отдела TTJA Рейно Бюркланд сообщил, что причина аварии пока не известна. «Речь идет не о традиционном тросовом лифте, а о платформенном лифте с винтовым механизмом. В ходе расследования выясним, были ли и какие устройства безопасности у конкретного лифта, и что стало причиной аварии».

Насколько известно TTJA, в Эстонии за несколько десятилетий не было подобных случаев, когда кабина/платформа лифта падала вместе с пассажирами в режиме свободного падения. «Время от времени из-за технических неисправностей срабатывают предохранительные устройства лифта - срабатывают ограничители из-за превышения скорости или из-за выхода из строя счетчика этажей. В обоих случаях лифт внезапно останавливается, и у пассажира может возникнуть ощущение падения, могут быть и сотрясения».

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