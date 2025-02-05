Началась основательная подготовка к предстоящим выходным, когда Эстония отключится от российской энергосистемы. Вокруг резервной электростанции в Кийза для обеспечения безопасности возводят бетонные заграждения.
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ФОТО ⟩ Подготовка: вокруг резервной электростанции возводят бетонные заграждения (1)
В волости Саку, расположенной в Харьюмаа, на подъездных дорогах к резервной электростанции в Кийза установлены крупные бетонные заграждения, которые формируют защитную зону вокруг объекта для снижения возможных рисков.