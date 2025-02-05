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ФОТО Подготовка: вокруг резервной электростанции возводят бетонные заграждения (1)

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Началась основательная подготовка к предстоящим выходным, когда Эстония отключится от российской энергосистемы. Вокруг резервной электростанции в Кийза для обеспечения безопасности возводят бетонные заграждения.

В волости Саку, расположенной в Харьюмаа, на подъездных дорогах к резервной электростанции в Кийза установлены крупные бетонные заграждения, которые формируют защитную зону вокруг объекта для снижения возможных рисков.

«Это часть мероприятий по обеспечению безопасности объектов энергетики. Цель - создать условия, при которых энергетики смогут спокойно выполнять свою работу», - прокомментировал пресс-секретарь Elering Айн Кёстер.

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