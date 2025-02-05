В резолюции отмечается, что президент США Дональд Трамп использует дипломатическое и экономическое давление, чтобы заставить страны происхождения принять нелегальных иммигрантов, депортируемых из США.

Как пояснил в переданном BNS комментарии Мадисон, увеличение числа нелегальных мигрантов в Европе требует решительных действий, и эта резолюция - один из способов оказать давление на Еврокомиссию.

«Европейская комиссия до сих пор не смогла защитить европейских граждан и решить проблемы, вызванные нелегальной миграцией. Согласно статистике, в Европе нелегально проживает около 1,3 миллиона человек, но реальное число может быть еще больше. Третьи страны неохотно принимают иммигрантов, несмотря на миллиарды евро помощи на развитие от Европейского союза», - говорит Яак Мадисон.

«Мы призываем использовать все средства для оказания давления на нежелающие сотрудничать третьи страны, включая приостановку помощи на цели развития, торговые санкции и визовые ограничения. Европейская комиссия также должна выделить средства на организацию возвращения нелегальных мигрантов», - добавил Мадисон.