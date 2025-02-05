Опрос: жители Эстонии по-прежнему не готовы массово пересаживаться на электромобили

«Сейчас мы, вероятно, достигли некой промежуточной фазы, когда электромобили и гибридные автомобили, несомненно, стали нормой на рынке, но часть потребителей все еще относится к ним настороженно. В то же время можно однозначно утверждать, что большая часть рынка восприняла новые технологии и серьезно рассматривает возможность их приобретения при покупке новой машины. В автомобильном секторе в целом мы видим, что электромобили никуда не исчезнут, поэтому мы ожидаем, что их доля увеличится в будущем, – сказал Каасик. – Мы также ощущаем это в автосалонах по всей Эстонии, где интерес к подзаряжаемым гибридам и полностью электрическим автомобилям вырос как никогда прежде. Еще больший интерес к этому сегменту автомобилей мы видим на рынке подержанных автомобилей».