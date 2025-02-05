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Пути обратно в Эстонию не будет: в МВД ответили на агитацию неграждан переезжать в Россию (1)

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Паспорт негражданина Эстонии.
Паспорт негражданина Эстонии. Фото: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

МВД России за счет неграждан Эстонии и Латвии планирует увеличить релокацию из ЕС в РФ. Rus.Postimees узнал в МВД Эстонии, какие есть риски для тех, кого завербует российская пропаганда.

Новость о том, что Министерство внутренних дел РФ расширяет список лиц без российского гражданства, которые «могут принять участие в госпрограмме по оказанию содействия добровольному переселению в РФ», появилась во вторник 4 февраля.

Снова дует с востока

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