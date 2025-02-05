Шума вокруг президента Трампа и мирного процесса в Украине в СМИ настолько много, что комментировать его бессмысленно. Большинство публикаций - это всего лишь мнения, а не информация о каком-либо реальном процессе, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Зеленский сделал важное заявление о мирных переговорах
Ситуация вокруг Белого дома напоминает события 1917 года в Петрограде, когда в Смольном ежедневно издавались новые приказы и телеграммы, часто противоречащие друг другу. На данный момент кажется, что организованный процесс мирных переговоров по Украине ещё не начался. Возможно, президент Трамп действительно верил, что этот процесс можно запустить с помощью телефонных разговоров.
Президент Украины иногда слишком много говорит о мирном процессе, но вчера он сделал важное заявление. Зеленский сказал, что в случае необходимости готов сесть за стол переговоров с президентом России, если другого выхода не останется. В то же время российский президент, как известно, не хочет, чтобы украинский лидер лично участвовал в переговорах. Это связано не столько с форматом, сколько с тем, что для Путина совместное присутствие за столом переговоров с Зеленским стало бы признаком слабости.
Хотя Путин не является слабым переговорщиком, прямой диалог с украинским президентом значительно сузил бы круг вопросов, которые российская сторона хочет поднять на переговорах. Москва стремится предъявить глобальные претензии и вызовы США, а не добиваться контроля над отдельными деревнями на Донбассе.
Если США хотят, чтобы переговоры сосредоточились на украинских вопросах, они должны предоставить более масштабную военную поддержку армии Украины.
Президент Украины сообщил, что армия потеряла в боях более 45 000 военнослужащих, а общее количество ранений украинских солдат достигло 390 000. Такая формулировка означает, что многие бойцы были ранены несколько раз.
Президент не назвал число военнопленных, однако можно предположить, что их количество составляет несколько тысяч. Указанная президентом цифра погибших несколько удивляет, поскольку ранее в своих выступлениях он упоминал о немного большем числе. Также неизвестно, сколько из раненых были вынуждены окончательно покинуть службу.
В украинских СМИ есть истории о тяжелораненых бойцах, которые после выздоровления продолжают службу в тыловых подразделениях или даже в боевых частях. В целом, потери Украины очень велики, но не настолько, чтобы ожидать утраты боеспособности армии в этом году. Кроме того, нельзя забывать, что у Украины нет альтернатив в борьбе против агрессии со стороны России.
За последние дни Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала нескольких человек, сотрудничавших с российскими спецслужбами и пытавшихся атаковать пункты набора в армию. Некоторые из атак всё же удалось осуществить. Долговременная информационная кампания в СМИ о проблемах с набором в украинскую армию, скорее всего, побудила российские службы направить усилия на эти объекты, чтобы усилить медийное внимание к теме.
Вчера главнокомандующий ВСУ заявил, что для ротации войск на линии фронта будет направлено 50 000 военнослужащих из других родов войск. Одновременно проводятся изменения в структуре командования украинской армии.
Российская армия нанесла удар баллистической ракетой по городу Изюм в Харьковской области, попав в жилой дом. В результате погибли пять человек, более 50 получили ранения. Сегодня ночью иранские дроны Shahed атаковали гражданские объекты в Харькове. К счастью, сообщений о погибших не поступало.
Украина также нанесла несколько ударов беспилотниками по территории России, однако информации о значительных пораженных объектах нет.
Ситуация на фронтах
На фронте количество атак со стороны российской армии продолжает постепенно снижаться. Пока рано говорить, станет ли это долгосрочной тенденцией. С сентября потери российской армии были очень большими, и сейчас не хватает ресурсов для формирования новых резервов. По сравнению с декабрем количество атак за сутки сократилось примерно на 60–70 процентов. В то же время тактическая авиация России активно использует управляемые авиабомбы, что создает серьезные проблемы для украинских войск.
На курском направлении украинские ВВС 3 февраля нанесли точный удар по командному пункту российской армии. В тот же день погиб один украинский пилот, выполнявший боевое задание, что также означает потерю одного боевого самолета. В украинских сводках не уточняется, где именно это произошло.
Вчера российские войска безуспешно пытались атаковать украинские позиции. Две трети всех управляемых бомб российская тактическая авиация сбросила на территорию Курской области.
На направлениях Купянска и Лимана активность российских подразделений заметно снизилась, ситуация остаётся без изменений. На Северском направлении крупных сражений не происходило.
В районе Бахмута российская армия продолжает безуспешные атаки вокруг города Часов Яр. В районе города Торецк российские войска проявляют активность, но в целом значительных изменений в расположении сил в регионе нет.
На направлении Покровска интенсивность атак сохраняется благодаря привлечению резервов, однако несмотря на ожесточённые наступления, существенных успехов не достигнуто. Южнее активность российской армии остается низкой.
На южном фронте российские войска предприняли несколько локальных попыток атак, которые не увенчались успехом. В районе днепровских островов российские подразделения вчера были пассивны.