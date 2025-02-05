Райнер Сакс Зеленский сделал важное заявление о мирных переговорах

Президент не назвал число военнопленных, однако можно предположить, что их количество составляет несколько тысяч. Указанная президентом цифра погибших несколько удивляет, поскольку ранее в своих выступлениях он упоминал о немного большем числе. Также неизвестно, сколько из раненых были вынуждены окончательно покинуть службу.

В украинских СМИ есть истории о тяжелораненых бойцах, которые после выздоровления продолжают службу в тыловых подразделениях или даже в боевых частях. В целом, потери Украины очень велики, но не настолько, чтобы ожидать утраты боеспособности армии в этом году. Кроме того, нельзя забывать, что у Украины нет альтернатив в борьбе против агрессии со стороны России.

За последние дни Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала нескольких человек, сотрудничавших с российскими спецслужбами и пытавшихся атаковать пункты набора в армию. Некоторые из атак всё же удалось осуществить. Долговременная информационная кампания в СМИ о проблемах с набором в украинскую армию, скорее всего, побудила российские службы направить усилия на эти объекты, чтобы усилить медийное внимание к теме.

Вчера главнокомандующий ВСУ заявил, что для ротации войск на линии фронта будет направлено 50 000 военнослужащих из других родов войск. Одновременно проводятся изменения в структуре командования украинской армии.