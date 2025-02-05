Цена на золото выросла до очередного рекордного уровня, поскольку инвесторы ищут убежище в условиях тарифной войны между США и Китаем, сообщает dv.ee со ссылкой на Reuters.
На фоне страха перед торговой войной цены на золото продолжают бить рекорды
Спотовая цена золота выросла в среду до 2897 долларов за унцию. В прошлом году в это время цена унции золота была ниже 2000 долларов, то есть за год цена выросла примерно на 40%.
Рынки в настоящее время опасаются решений администрации президента США Дональда Трампа, отметил старший аналитик по рынкам Джим Уайкофф в компании Kitco Metals, торгующей драгоценными металлами. Добавьте к этому потенциальное желание центральных банков увеличить закупки золота, и цена на золото может вырасти до 3000 долларов за унцию в этом году, добавил он.
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