Курение в пьяном виде закончилось воспламенением дивана

Позвонивший спасателям человек признался, что заснул с сигаретой в руках, а проснулся от сигналов дымового датчика. Он обнаружил, что горит диван. К моменту прибытия спасателей владелец квартиры сам потушил пожар водопроводной водой. У мужчины были явные признаки алкогольного опьянения.

Спасатели осмотрели диван и всю квартиру, проветрили помещения и убедились, что никакой опасности уже нет. При этом спасатели обнаружили дымовой датчик и батарейку к нему на полу квартиры.

На этот раз датчик спас жизнь неосторожному курильщику. В прошлом году неосторожное курение стало основной причиной пожаров со смертельным исходом в Эстонии. Большинство погибших были пьяны в момент трагедии.