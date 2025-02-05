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Пограничники конфисковали у автоводителя враждебный символ (2)

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Погранпункт Койдула.
Погранпункт Койдула. Фото: Arved Breidaks

На пограничном пункте Койдула пограничники конфисковали георгиевскую ленточку, которая в Эстонии считается враждебным символом.

4 февраля на погранпункт Койдула подъехал внедорожник Jeep с эстонскими номерами, и в бардачке пограничники обнаружили георгиевскую ленточку.

Водителю было указано на то, что подобная символика запрещена в Эстонии, после чего он добровольно отказался от этого предмета и продолжил путь в Эстонию.

Министерство внутренних дел отмечает на своем сайте, что значение георгиевской ленты и знака Z определенным образом используется кремлевским режимом в войне против Украины. Таким образом, эти предметы и знаки стали символами, оправдывающими преступления против мира и человечества, которые неуместны в общественном пространстве Эстонии. Чтобы не выказывать поддержку войне, вам придется прекратить их использовать.

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