Водителю было указано на то, что подобная символика запрещена в Эстонии, после чего он добровольно отказался от этого предмета и продолжил путь в Эстонию.

Министерство внутренних дел отмечает на своем сайте, что значение георгиевской ленты и знака Z определенным образом используется кремлевским режимом в войне против Украины. Таким образом, эти предметы и знаки стали символами, оправдывающими преступления против мира и человечества, которые неуместны в общественном пространстве Эстонии. Чтобы не выказывать поддержку войне, вам придется прекратить их использовать.