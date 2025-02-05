Власти Швеции: произошедшее в Эребру – самая страшная массовая стрельба в истории страны

В Швеции объявлен траур в связи с произошедшем накануне вооруженным нападением на образовательный центр для взрослых Campus Risbergska в городе Эребру, расположенном примерно в 200 км к западу от Стокгольма. В среду, 5 февраля, приспущены флаги на зданиях парламента и королевского дворца.

В больнице остаются шесть пострадавших

Предполагаемый преступник в момент обнаружения полицейскими был мертв, заявил начальник полиции Эребру Роберто Эйд Форест на пресс-конференции. В результате нападения погибли одиннадцать человек, не всех из них к настоящему времени удалось идентифицировать, сообщили далее правоохранители.

По данным директора региональной службы здравоохранения Йонаса Классона, в больнице остаются шесть пострадавших, пять из них получили опасные для жизни огнестрельные ранения. Сейчас состояние пациентов стабильно, хотя двое по-прежнему находятся в реанимации.

Мотив преступника до сих пор остается неясным. Следствие предполагает, что он действовал в одиночку, при этом нападение не являлось террористическим актом. Предполагаемый нападавший ранее не был известен полиции. Кроме того, правоохранители опровергли некоторые курсирующие в соцсетях версии. На данный момент у следствия нет оснований полагать, что преступник действовал из идеологических соображений, заявили они.

Власти Швеции: самая страшная массовая стрельба в истории страны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедшее в Эребру «самой страшной массовой стрельбой в истории Швеции». Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер назвал ситуацию «очень серьезной». «Это событие потрясло наше общество до глубины души. То, о чем, возможно, с ужасом читали про другие страны, но что, как думали, никогда не произойдет в Швеции», - отметил он.

Накануне в школу вошел «человек в маске» и открыл стрельбу, сообщили учащиеся образовательного центра, которые вместе с преподавателями смогли укрыться в соседнем ресторане.

В центре Рисбергска находятся несколько учебных заведений, в том числе для детей, но главным образом там получают среднее и дополнительное образование люди старше 20 лет. Среди прочего там проводятся курсы шведского языку для иммигрантов и курсы профессиональной подготовки для людей с ограниченными возможностями.