Видео Нахальные водители разъезжают по тротуару в центре Таллинна: МуПо штрафует, но ситуация не меняется

«Столкнулся с вот такой интересной ситуацией. Человек решил заехать в магазин, да не просто так, а на белом грузовичке, по тротуару, распугивая прохожих», - написал блогер Андрей Лобанов на Facebook. Инцидент произошел на улице Тартуском шоссе, напротив магазина «Стокманн».