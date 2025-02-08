Видео Нахальные водители разъезжают по тротуару в центре Таллинна: МуПо штрафует, но ситуация не меняется

В Facebook появилось видео блогера Андрея Лобанова, который снял нахального водителя на тротуаре Тартуского шоссе напротив магазина «Стокманн». С похожей историей поделился и другой житель Таллинна, а полиция и МуПо заявляют, что проблемы на этом участке им хорошо известны.
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«Столкнулся с вот такой интересной ситуацией. Человек решил заехать в магазин, да не просто так, а на белом грузовичке, по тротуару, распугивая прохожих», - написал блогер Андрей Лобанов на Facebook. Инцидент произошел на улице Тартуском шоссе, напротив магазина «Стокманн».