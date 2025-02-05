Продавец машин: в январе рынок под влиянием автоналога упал более чем на 60 процентов

По словам представителя Elke, руководителя мустамяэского и мустакивиского салонов Toyota Райдо Розенфельда, спад рынка ожидался и прогнозировался, поскольку в декабре наблюдался беспрецедентный рост. «Если посмотреть только на Toyota, объемы регистрации машин упали на 58,8%. Таким образом, снижение было меньшим, чем в среднем по рынку: в январе Toyota оставалась лидером рынка с долей 26,1%».

Хотя январь был и остается традиционно более спокойным месяцем, Розенфельд отметил, что в целом это не оказывает существенного влияния на рынок продаж. «Компании продаж, стартовавшие в новом году, компенсируют рост цен, вызванный налогом на автомобили. В случае со многими моделями начавшиеся кампании в конечном итоге делают покупку нового автомобиля более доступной для потребителя, чем раньше», - говорит Розенфельд.

Статистика регистрации новых автомобилей Департамента транспорта за январь в категориях M1+N1 показывает, что наибольшей популярностью по-прежнему пользуются гибридные автомобили (338), на втором месте - автомобили с бензиновым двигателем (313), на третьем - дизельные автомобили (248), а электромобили были зарегистрированы 95 раз.

В десятку самых популярных моделей января вошли Toyota Corolla, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage, Škoda Octavia, Volvo FH, Citroen Berlingo, Kia Ceed и Renault Clio.

Elke уже более тридцати лет является дилером Toyota в Эстонии.