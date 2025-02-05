Евросоюз хочет изменить регулирование онлайн-магазинов

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе 5 февраля сообщили европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, передает «Европейская правда».

Еврокомиссия принимает необходимые меры для преодоления негативных последствий, связанных с поступлением на рынок ЕС огромного количества дешевых товаров из онлайн-магазинов, которые часто имеют низкое качество, заявили еврокомиссары.

«Трое из четырех европейцев регулярно совершают покупки в интернете. Однако рост количества импортных товаров может представлять угрозу правам европейских потребителей и их безопасности. Пришло время [...] противостоять этим угрозам и защитить европейских потребителей. Мы должны гарантировать, что товары, которые попадают на наш рынок, являются безопасными, и что все продавцы уважают права потребителей», - заявил Макграт.

В частности, речь идет о введении таможенного контроля для недорогих посылок, поступающих на территорию ЕС.

«Наши таможенные органы являются первыми нашими »глазами« на границе, поэтому мы должны обеспечить их соответствующими инструментами... для проверки товаров, попадающих на рынок ЕС. Амбициозная реформа Таможенного союза, предложенная Еврокомиссией в мае 2023 года, предусматривает отмену таможенных льгот для посылок низкой стоимости, а также усиление контроля с помощью предложенного Таможенного органа ЕС и Центра таможенных данных ЕС. Это станет настоящим изменением правил игры, которое выровняет игровое поле для игроков электронной коммерции», - пояснил Шефчович.