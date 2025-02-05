Европейская комиссия начала бороться с рисками, связанными с резким увеличением объемов импорта в Европейский союз недорогих товаров, поступающих из интернет-магазинов стран, не входящих в ЕС.
Евросоюз хочет изменить регулирование онлайн-магазинов
Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе 5 февраля сообщили европейский комиссар по вопросам технологий Хенна Вирккунен, еврокомиссар по вопросам торговли Марош Шефчович и еврокомиссар по вопросам юстиции Майкл Макграт, передает «Европейская правда».
Еврокомиссия принимает необходимые меры для преодоления негативных последствий, связанных с поступлением на рынок ЕС огромного количества дешевых товаров из онлайн-магазинов, которые часто имеют низкое качество, заявили еврокомиссары.
«Трое из четырех европейцев регулярно совершают покупки в интернете. Однако рост количества импортных товаров может представлять угрозу правам европейских потребителей и их безопасности. Пришло время [...] противостоять этим угрозам и защитить европейских потребителей. Мы должны гарантировать, что товары, которые попадают на наш рынок, являются безопасными, и что все продавцы уважают права потребителей», - заявил Макграт.
В частности, речь идет о введении таможенного контроля для недорогих посылок, поступающих на территорию ЕС.
«Наши таможенные органы являются первыми нашими »глазами« на границе, поэтому мы должны обеспечить их соответствующими инструментами... для проверки товаров, попадающих на рынок ЕС. Амбициозная реформа Таможенного союза, предложенная Еврокомиссией в мае 2023 года, предусматривает отмену таможенных льгот для посылок низкой стоимости, а также усиление контроля с помощью предложенного Таможенного органа ЕС и Центра таможенных данных ЕС. Это станет настоящим изменением правил игры, которое выровняет игровое поле для игроков электронной коммерции», - пояснил Шефчович.
Для преодоления рисков, связанных с импортом товаров с низкой стоимостью из интернет-магазинов из стран, не входящих в состав ЕС, будет введен ряд мер, которые являются частью Коммюнике об электронной коммерции «Комплексный инструментарий ЕС для безопасной и устойчивой электронной коммерции», предложенного Еврокомиссией 5 февраля.
«ЕС готов ответить на эти вызовы, объединившись в Team Europe, чтобы граждане и бизнес могли продолжать пользоваться многими преимуществами онлайн-покупок, минимизируя при этом риски опасных продуктов, которые угрожают здоровью и безопасности потребителей», - рассказала Вирккунен.
По данным Еврокомиссии, в 2024 году на рынок ЕС поступило около 4,6 миллиарда малоценных отправлений - то есть товаров с ценой не более 150 евро. Это эквивалентно 12 миллионам посылок ежедневно.
Объем дешевых отправлений удвоился по сравнению с 2023 годом и утроился по сравнению с 2022 годом.
Причем многие из этих товаров не соответствовали требованиям европейского законодательства.
«В ЕС поступает все больше вредных товаров. Кроме того, европейские продавцы, соблюдающие высокие стандарты качества, рискуют пострадать от недобросовестной конкуренции и продаж подделок через онлайн-платформы. К тому же большое количество упаковок и их транспортировка негативно влияют на окружающую среду и климат», - сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.