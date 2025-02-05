Как таможенные пошлины США могут повлиять на Европу и Эстонию?

На прошлых выходных Трамп установил 25-процентную таможенную пошлину на импорт из Канады и Мексики, а для Китая - десять процентов. Теперь уже известно, что вступление в силу тарифов для Канады и Мексики отложено на месяц. Когда, в каком виде и окончательно ли они будут введены, а также какие ответные шаги предпримут эти страны, мы увидим в ближайшее время. Кроме того, Трамп упомянул, что следующим в очереди на введение пошлин является Европейский союз (ЕС). Пока неясно, какого размера импортные тарифы могут быть введены в отношении ЕС, но можно предположить, как подобные меры отразятся на экономике ЕС и Эстонии.

Десятипроцентный тариф, скорее всего, не окажет на экономику ЕС заметного влияния и не приведет к снижению прогнозов роста ВВП. Производители ЕС стремятся сохранить присутствие на рынке США, поэтому компенсируют десятипроцентный тариф за счет собственных внутренних резервов, сокращая таким образом прибыльность.

Для Эстонии подобная ситуация была бы выгодной, поскольку немецкие и скандинавские производители начали бы искать способы удешевить производство компонентов и, вероятно, перенесли бы часть своих производственных функций в страны Балтии, включая Эстонию. Снижение курса евро по отношению к доллару США также частично компенсирует импортные пошлины.