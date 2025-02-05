Новый президент США Дональд Трамп ввел импортные тарифы для Китая. Через месяц тарифы начнут действовать и в отношении Мексики с Канадой. Чего же ждать Европейскому союзу? Отвечает экономист банка Citadel Александрас Изгородинас.
Как таможенные пошлины США могут повлиять на Европу и Эстонию?
На прошлых выходных Трамп установил 25-процентную таможенную пошлину на импорт из Канады и Мексики, а для Китая - десять процентов. Теперь уже известно, что вступление в силу тарифов для Канады и Мексики отложено на месяц. Когда, в каком виде и окончательно ли они будут введены, а также какие ответные шаги предпримут эти страны, мы увидим в ближайшее время. Кроме того, Трамп упомянул, что следующим в очереди на введение пошлин является Европейский союз (ЕС). Пока неясно, какого размера импортные тарифы могут быть введены в отношении ЕС, но можно предположить, как подобные меры отразятся на экономике ЕС и Эстонии.
Десятипроцентный тариф, скорее всего, не окажет на экономику ЕС заметного влияния и не приведет к снижению прогнозов роста ВВП. Производители ЕС стремятся сохранить присутствие на рынке США, поэтому компенсируют десятипроцентный тариф за счет собственных внутренних резервов, сокращая таким образом прибыльность.
Для Эстонии подобная ситуация была бы выгодной, поскольку немецкие и скандинавские производители начали бы искать способы удешевить производство компонентов и, вероятно, перенесли бы часть своих производственных функций в страны Балтии, включая Эстонию. Снижение курса евро по отношению к доллару США также частично компенсирует импортные пошлины.
Однако, 25-процентный импортный тариф стал бы для экономики ЕС плохой новостью. Такой тариф на импортные товары сократил бы рост ВВП еврозоны примерно на 1 процентный пункт. Поскольку Европейский центральный банк прогнозирует в этом году рост ВВП еврозоны на уровне 1,1%, введение 25-процентного тарифа означало бы переход экономики еврозоны от роста к стагнации. Привело бы это к значительным потерям для экономики Эстонии? Скорее всего, нет. По стандартам ЕС эстонские предприятия невелики, и для них стабильный объем экспортных заказов в условиях стагнации еврозоны остается достаточным.
Кроме того, 25-процентный тариф ускорил бы перенос контрактного производства в страны Балтии, в том числе в Эстонию. Если же Великобритании удастся избежать тарифов, то часть экспорта ЕС в США пойдет не напрямую, а через Великобританию.
С другой стороны, 25-процентный тариф представляет собой угрозу для экономики Европы, поскольку может привести к падению курса евро по отношению к доллару США. А это, в свою очередь, приведет к росту инфляции в еврозоне, а импортируемые в Европу товары станут дороже.
Хотя нельзя исключать, что в ближайшее время Трамп сделает еще более резкие заявления по поводу импортных тарифов для Европы, за этим последуют переговоры с ЕС, в ходе которых, возможно, будет найден компромисс, и США ограничатся более мягкими тарифами. Новый президент США заявил, что ожидает от ЕС увеличения импорта американской энергии, а также упомянул о росте поставок в Европу американских продуктов питания и автомобилей.
ЕС заинтересован в наращивании импорта энергетических ресурсов из США и, вероятно, еще больше увеличит импорт продукции американской военной промышленности. В остальных торговых вопросах ЕС склонен искать компромиссы. Поэтому весьма вероятно, что США введут в отношении Европы более мягкие тарифы.