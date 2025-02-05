Elering о десинхронизации: за макаронами и консервами бежать не нужно, но хорошо, если они есть дома

8 февраля страны Балтии полностью отключатся от российской электросети и начнут работать в островном режиме трех государств. Это означает, что Эстония, Латвия и Литва будут временно самостоятельно поддерживать частоту своих электросистем. На следующий день, 9 февраля, энергосистемы стран Балтии присоединятся к континентальной Европе.