Оператор паромного сообщения между эстонскими островами: десинхронизация наши суда не остановит

«Осенние штормы и аварии на подстанциях ранее на несколько часов лишали электроснабжения порты Хельтермаа, Рохукюла, Виртсу и Куйвасту. Однако на этот раз возможная чрезвычайная ситуация несколько иная, потому что на этот раз мы можем ее ожидать и быть к ней еще более подготовленными. Однако мы всегда должны учитывать неожиданности», - говорит Индрек Рандвеэр.

Хорошая новость в том, что даже если порты лишатся электроэнергии, суда все равно будут ходить. «Наши суда курсируют с помощью дизельных двигателей и тем самым производят собственную электроэнергию, кроме того, суда совместимы с береговой инфраструктурой порта», - подчеркивает Рандвеэр.

Рандвеэр добавляет, что если произойдет наименее вероятное событие и связь оборвется, суда все равно будут плыть дальше. Однако тогда уже со свободным графиком. Это означает, что любой заранее приобретенный электронный билет не даст преимущества в порту, судно будет загружаться в порядке живой очереди и суда не будут ходить по расписанию. В этом случае терминалы карточной оплаты также не будут работать, и расчеты будут производиться наличными.

«Мы советуем нашим клиентам, которым в случае возможной чрезвычайной ситуации все же необходимо передвигаться между островами и материком, убедиться, что у них с собой достаточно наличных денег, в машине полный топливный бак и заряжен аккумулятор телефона. В машине может быть что-то теплое на случай, если придется ждать дольше, обычного и что-нибудь поесть и попить для всех пассажиров. Всем пассажирам на месте в портах сразу будут давать необходимые инструкции», - обещает Рандвеэр.