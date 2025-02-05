Эстонские путешественники пересекли на гребной лодке Атлантический океан

Путешественники отправились в путь 9 декабря прошлого года из порта Маспаломас на Канарских островах и завершили свое странствие в среду в Бриджтауне (Барбадос). В общей сложности мореплавание длилось 59 дней, за которые они преодолели по океану 5 000 километров.

Пересечение океана принесло немало трудностей. Экипажу гребной лодки приходилось справляться с меняющимися погодными условиями, обслуживать лодку и взятое с собой оборудование, испытывать свою физическую и психическую выносливость.

Ханнес Хансо написал в социальных сетях, что первое, что он сделает, - обнимет свою жену Рийну. «Нам нужно освободить лодку от груза, но я не мылся 60 дней, так что...». «Чувствуя себя так, будто мне нужно заново учиться ходить, я сел на стул в Департаменте иммиграции и он подо мной заходил ходуном. Было ощущение, что мне придется ходить на четвереньках», - написал Хансо.

Гребная лодка Kena Reina была подготовлена к океанскому путешествию командой из компании Stalla, которая нанесла на лодку специальное покрытие, чтобы придать ей уникальный вид, добавить логотипы спонсоров и заодно защитить от суровых погодных условий.