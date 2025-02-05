МНЕНИЕ Мы пожертвовали лучшими студентами Эстонии

Китай занимает второе место в мире по инвестициям в науку и разработки. Там действует более 200 программ по привлечению талантов, причем основной акцент делается на ученых и студентов из западных стран. Успехи Китая наглядно демонстрируются в рейтинге QS World University Rankings: за последние десять лет три ведущих китайских университета - Пекинский, Гонконгский и Цинхуа - поднялись с позиций в районе 40–50-х мест на 14–20-е, обогнав даже такие престижные учреждения, как Принстон и Йель.

Тем временем Европа, находясь в позиции догоняющего, уже давно борется с утечкой мозгов в США, Великобританию, Канаду и Китай.

Кажется, что все страны стремятся удержать таланты у себя. А что же Эстония? Увы, нет. Здесь, наоборот, с этого года прекращена выплата государственных стипендий для студентов с высокими достижениями.

Ранее на эти стипендии ежегодно выделялось около 2,4 миллиона евро, что позволяло поддерживать около 2400 стипендиатов - примерно шесть процентов всех студентов. Именно эти шесть процентов - элита нашего студенчества, наши самые талантливые и перспективные молодые люди.