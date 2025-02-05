В мире идет ожесточенная борьба за умы. В США государство и частный сектор работают рука об руку: государство предоставляет ученым специальные визы и финансирование, частные университеты создают современные лаборатории, а предприниматели предлагают высокую зарплату и комфортные условия труда, пишет предприниматель Лаури Талумяэ.
МНЕНИЕ ⟩ Мы пожертвовали лучшими студентами Эстонии
Китай занимает второе место в мире по инвестициям в науку и разработки. Там действует более 200 программ по привлечению талантов, причем основной акцент делается на ученых и студентов из западных стран. Успехи Китая наглядно демонстрируются в рейтинге QS World University Rankings: за последние десять лет три ведущих китайских университета - Пекинский, Гонконгский и Цинхуа - поднялись с позиций в районе 40–50-х мест на 14–20-е, обогнав даже такие престижные учреждения, как Принстон и Йель.
Тем временем Европа, находясь в позиции догоняющего, уже давно борется с утечкой мозгов в США, Великобританию, Канаду и Китай.
Кажется, что все страны стремятся удержать таланты у себя. А что же Эстония? Увы, нет. Здесь, наоборот, с этого года прекращена выплата государственных стипендий для студентов с высокими достижениями.
Ранее на эти стипендии ежегодно выделялось около 2,4 миллиона евро, что позволяло поддерживать около 2400 стипендиатов - примерно шесть процентов всех студентов. Именно эти шесть процентов - элита нашего студенчества, наши самые талантливые и перспективные молодые люди.
Конечно, сами по себе такие стипендии были небольшими - всего 100 евро в месяц, выплачиваемыми либо дважды в год на пять месяцев, либо один раз на десять месяцев. Тем не менее для студентов это была значительная сумма, которая помогала оплачивать аренду жилья, питание или поездки домой. Но еще более важной была мотивирующая и признательная роль стипендии. Она стимулировала студентов прикладывать усилия и достигать высоких академических результатов. Получая такую поддержку от государства, студенты чувствовали, что их ценят и уважают уже в процессе обучения.
Теперь же, когда государство отказалось от этих стипендий, можно ожидать значительного увеличения числа талантливых студентов, уезжающих за границу.
Министерство образования и науки объяснило отмену стипендий необходимостью экономии и перенаправлением средств на нужды нуждающихся студентов. Конечно, поддержка таких студентов улучшает доступ к высшему образованию, но она не создает стимула для достижения высоких целей и формирования привычки стремиться к успеху. Более того, стипендии за достижения давали дополнительную возможность финансовой поддержки и для студентов с ограниченными средствами. Теперь же с их отменой не только теряется стимул добиваться лучших результатов, но и сокращаются доходы для нуждающихся студентов.
Я опасаюсь, что такая политика, основанная исключительно на учете нужд, а не достижений, не только отпугнет нынешние таланты, но и затормозит появление новых в наших университетах. Нам предстоит тяжелое будущее, если мы сегодня выталкиваем за пределы страны шесть процентов лучших студентов. С высшим образованием, ориентированным на посредственность, Эстония никогда не сможет достичь мирового уровня.