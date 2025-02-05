Власти Германии подозревают Россию в повреждениях сотен автомобилей

Полиция Германии расследует серию диверсий, совершенных сразу в нескольких федеральных землях путем умышленного повреждения автомобилей. При этом проверяются подозрения, что к этой серии причастна одна из спецслужб России, сообщило в среду, 5 февраля, агентство dpa со ссылкой на источники в службах безопасности Германии. По словам собеседника агентства, предварительные данные следствия указывают на то, что за свои действия диверсанты получали деньги от российского заказчика.

Der Spiegel: диверсии в отношении 270 автомобилей

Ранее в тот же день еженедельник Der Spiegel написал о первых результатах расследования инцидентов, в ходе которых в Берлине, Баден-Вюртемберге, Баварии и Бранденбурге выхлопные трубы более чем 270 транспортных средств были залиты полиуретановой монтажной пеной. Так, в декабре минувшего года в бранденбургской общине Шёнефельд служащие полиции во время проверки фургона, в котором находились трое молодых мужчин - проживающие на юге Германии серб, босниец и немец, - обнаружили несколько баллонов со строительной пеной. Вскоре после этого в полицию обратились владельцы 43 автомобилей, которые обнаружили такую пену в выхлопных трубах машин.

В ходе осмотра мест преступления на лобовых стеклах машин были обнаружены стикеры с надписями, которые можно было отнести к лозунгам партии «Союз-90»/«зеленые», в том числе «Будь зеленее!», и фотографией министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которого «зеленые» выдвинули своим кандидатом в канцлеры ФРГ на досрочных выборах в бундестаг. По всей вероятности, злоумышленники пытались инсценировать акцию радикальных климатических активистов, чтобы вызвать у немецких избирателей негативное отношение к партии «зеленых», указывает Der Spiegel. «Союз-90»/«зеленые» выступают за то, чтобы Германия поставила Украине крылатые ракеты TAURUS и выделила ей дополнительную военную помощь.

За каждый поврежденный автомобиль - 100 евро

По данным еженедельника, один из подозреваемых на допросе заявил, что задания совершить диверсии он и его сообщники получали через мессенджер Viber от некоего гражданина Сербии российского происхождения. За каждую поврежденную машину тот обещал заплатить 100 евро, в итоге все трое получили в общей сложности несколько тысяч евро.

Эксперт «Союза-90»/«зеленых» по внутренней политике Константин фон Ноц отметил, что в Германии уже несколько месяцев наблюдаются целенаправленные попытки разжечь разногласия, существующие в стране, а также посеять неопределенность и расколоть общество посредством диверсий и шпионажа.