В конце января Государственный суд Эстонии признал неконституционным требование Департамента лекарственных средств о взыскании с литовского производителя ветеринарных препаратов UAB Veta более 150 000 евро за управление лицензиями на продажу медикаментов. Согласно решению суда, UAB Veta не обязана выплачивать требуемую сумму.
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Госсуд признал требование Департамента лекарственных средств неконституционным
Дело началось с жалобы компании UAB Veta, которой Департамент лекарственных средств выставил в 2023 и 2024 годах два крупных счета на сумму 52 353 и 106 585 евро за управление лицензиями на ветеринарные препараты. Обязанность оплаты была введена в 2024 году, но Департамент потребовал оплаты также за весь 2023 год, то есть задним числом.