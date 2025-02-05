Госсуд признал требование Департамента лекарственных средств неконституционным

Дело началось с жалобы компании UAB Veta, которой Департамент лекарственных средств выставил в 2023 и 2024 годах два крупных счета на сумму 52 353 и 106 585 евро за управление лицензиями на ветеринарные препараты. Обязанность оплаты была введена в 2024 году, но Департамент потребовал оплаты также за весь 2023 год, то есть задним числом.