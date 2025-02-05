Сегодня Кайтселийт и полиция разместили вооруженную охрану на ключевых объектах электроэнергетической инфраструктуры страны, включая подстанции и важнейшие линии электропередачи. Меры безопасности были усилены в связи с повышенной угрозой перед отключением Эстонии от российской энергосистемы, которое запланировано на утро субботы.
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Кайтселийт и полиция взяли под охрану объекты электросети (3)
По сообщению корреспондента Postimees Ильи Смирнова, в среду в Нарве было значительно больше полицейских и служебных автомобилей, чем обычно. Много патрульных машин было видно на дорогах, ведущих к электростанциям, а также рядом с электрическими подстанциями.