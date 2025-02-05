По сообщению корреспондента Postimees Ильи Смирнова, в среду в Нарве было значительно больше полицейских и служебных автомобилей, чем обычно. Много патрульных машин было видно на дорогах, ведущих к электростанциям, а также рядом с электрическими подстанциями.