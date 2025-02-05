Сбербанк РФ финансировал боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики» (ДНР) и, следовательно, может считаться пособником террористов, поэтому его статус госбанка России не дает ему права на суверенный иммунитет. Такое решение во вторник, 4 февраля, огласил судья Джозеф Бьянко в США, разрешив судебное преследование крупнейшего банка России семье американца, который погиб в катастрофе самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году.

Иск к Сбербанку в апреле 2019 года подала семья Куинна Шансмана, которому на момент гибели было 18 лет. Он летел рейсом MH17 компании Malaysian Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Семья обвинила банк в том, что тот использовал банковскую систему США для перевода пожертвований боевикам так называемой «ДНР», созданной в 2014 году пророссийскими сепаратистами.

Сбербанк оспорил этот иск, утверждая, что он является государственной организацией и его нельзя преследовать в судебном порядке в других странах. Но трое судей 2-го окружного апелляционного суда Манхэттена постановили, что в данном случае принцип суверенного иммунитета на Сбербанк не распространяется.

Отсутствие иммунитета

Как пояснил в решении Джозеф Бьянко, осуществленные Сбербанком денежные переводы были «типичной коммерческой деятельностью», поэтому он не подпадает под защиту Закона об иммунитете иностранных государств (FSIA). Таким образом, Сбербанк осуществлял коммерческие транзакции через банковскую систему США в пользу организации, которую в Украине считают террористической, а в США подвергли санкциям.