Крупнейший банк России - Сбербанк - финансировал боевиков «ДНР», а потому может считаться пособником террористов, постановил американский судья. Об этом пишет Deutsche Welle.
Сбербанк РФ финансировал боевиков самопровозглашенной «Донецкой народной республики» (ДНР) и, следовательно, может считаться пособником террористов, поэтому его статус госбанка России не дает ему права на суверенный иммунитет. Такое решение во вторник, 4 февраля, огласил судья Джозеф Бьянко в США, разрешив судебное преследование крупнейшего банка России семье американца, который погиб в катастрофе самолета Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году.
Иск к Сбербанку в апреле 2019 года подала семья Куинна Шансмана, которому на момент гибели было 18 лет. Он летел рейсом MH17 компании Malaysian Airlines из Амстердама в Куала-Лумпур. Семья обвинила банк в том, что тот использовал банковскую систему США для перевода пожертвований боевикам так называемой «ДНР», созданной в 2014 году пророссийскими сепаратистами.
Сбербанк оспорил этот иск, утверждая, что он является государственной организацией и его нельзя преследовать в судебном порядке в других странах. Но трое судей 2-го окружного апелляционного суда Манхэттена постановили, что в данном случае принцип суверенного иммунитета на Сбербанк не распространяется.
Отсутствие иммунитета
Как пояснил в решении Джозеф Бьянко, осуществленные Сбербанком денежные переводы были «типичной коммерческой деятельностью», поэтому он не подпадает под защиту Закона об иммунитете иностранных государств (FSIA). Таким образом, Сбербанк осуществлял коммерческие транзакции через банковскую систему США в пользу организации, которую в Украине считают террористической, а в США подвергли санкциям.
Менее чем через год после подачи иска семьей Шансман - в начале 2020 года - правительство России на деньги Фонда национального благосостояния приобрело контрольный пакет акций Сбербанка у Банка России. Сбербанк настаивал в суде, что, будучи государственной организацией или агентом, он неподсуден в других юрисдикциях. Сбербанк также указывал, что американский Закон о борьбе с терроризмом обеспечивает иммунитет независимо от того, когда банк перешел под контроль государства, и коммерческая деятельность не дает оснований для исключений.
Но судья Джозеф Бьянко указал, что FSIA в полной мере регулирует вопрос суверенного иммунитета в гражданских делах (каковым является дело «Шансманы против Сбербанка») и его положения не были отменены антитеррористическим законом. Если согласиться с позицией Сбербанка, то это свело бы на нет намерение Конгресса США предоставить гражданским истцам максимально широкую правовую основу для подачи исков к организациям, которые оказывают материальную поддержку иностранцам, участвующим в террористической деятельности против США, указал Бьянко.
Адвокаты довольны решением суда
Юридическая фирма Jenner & Block, представляющая интересы семьи Шансман, приветствовала отказ суда учесть в разбирательстве то, что она назвала стремлением России обеспечить Сбербанку иммунитет путем «стратегического приобретения» контрольного пакета его акций.
Пассажирский «Боинг» компании Malaysian Airlines был сбит над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года. В результате погибли граждане 17 стран - в общей сложности 298 человек (примерно две трети из них - граждане Нидерландов). По итогам многолетнего расследования суд в Гааге постановил, что самолет был сбит ракетой «Бук» российского производства, которую незадолго до этого доставили в «ДНР» из Курской области.
Суд пришел к выводу, что «ДНР» на тот момент полностью подчинялась России. Виновными по делу были признаны руководитель вооруженных формирований в «ДНР», полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), запросивший «Бук» в России; украинский боевик Леонид Харченко, отвечавший за доставку зенитно-ракетного комплекса к месту назначения; старший офицер ГРУ Сергей Дубинский, отвечавший за его транспортировку по территории Донбасса. Все они были заочно приговорены к пожизненному лишению свободы.