Строительство нового многоквартирного дома в Нарве подходит к концу. Большое событие для главного города Северо-Востока: это первое новое жилье за последние несколько лет. Rus.Postimees узнал, как будут выглядеть новые квартиры и сколько они будут стоить.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Смотрите, как выглядят и сколько стоят квартиры в самом дорогом доме в Нарве!
Новый дом находится в квартале Йоаорг, и большая часть квартир имеет вид прямо на две крепости. Наверное, это - изюминка довольного дорогого по нарвским меркам жилья, стоимость квадратного метра в котором составляет около 3000 евро.
Но нет причин полагать, что дом останется пустовать - на данный момент забронировано 15 квартир из 45, подписание договоров начнется уже в марте. На выбор есть однокомнатные, двухкомнатные и четырехкомнатные квартиры. Те, что расположены на последнем этаже - двухуровневые.
Каждая квартира имеет либо террасу, либо лоджию, либо балкон. Квартиры с террасами находятся на первых и шестых этажах. Есть также общая терраса - на случае, если своей будет мало.
Цены начинаются от 112 000 евро - именно столько стоит однокомнатная квартира площадью 32 квадратных метра. Двухкомнатная квартира площадью 42,8 квадратных метра обойдется в 143 000 евро.
Есть и жилье для совсем зажиточных - например, двухэтажная квартира площадью 116 квадратных метров - ее цена составит 411 000 евро. А если хочется совсем чего-то роскошного, то в доме есть жилплощадь за 664 000 евро, двухуровневая, и с лоджией, и с террасой.
На данный момент некоторые квартиры уже отделаны, некоторые - оборудованы кухней. Кое-куда уже даже завозят мебель. Особняком держится квартира бывшего мэра Нарвы Яана Тоотса - правда, посмотреть ее журналисту не удалось.
В остальном это обычное элитное жилье, в котором все сделано с умом и для людей. Ну, может почти все - детская площадка не будет окружена забором, хотя и находится не так далеко от обрыва.
Но, в целом, дизайн очень стильный и продуманный, квартиры - светлые и просторные. На первом этаже есть кладовые, даже парковка для колясок. Обычная парковка тоже есть аж в двух вариантах - подземная и наземная. Первая обойдется в 10 000 евро, вторая - только в 5 000 евро.
На данный момент и в самом доме, и в отдельных квартирах все еще идут ремонтные работы.
Зачем тебе дом в Испании?
По словам Сергея Горлача, руководителя фирмы по продаже недвижимости Trianon, 60-70% имеющихся на данный момент покупателей - местные жители, многие из них - предприниматели. Около 70-80% купили жилье для постоянного проживания, остальные - как инвестиционные объекты, то есть для сдачи в аренду.
Есть вероятность, что оставшиеся квартиры будут проданы в течение следующих года-полутора. На данный момент интерес к объекту довольно большой.
«Люди покупают квартиры с разным количеством комнат, правда, четырехкомнатные пока никто не купил. Но, думаю, это просто вопрос времени», - сказал Горлач.
По его мнению, в целом, цена на новые квартиры вполне оправдана. По мнению критиков нового проекта, стоимость квартир близка к Таллиннским, но эксперт по недвижимости с этим не согласен.
«Видимо, люди не бывали на Таллиннских стройках, там нет нового жилья по цене 3000 евро за квадратный метр. Может только где-то в Ласнамяэ», - добавил он.
По мнению Сергея, трудно сказать, насколько выгодной инвестицией является покупка квартиры в таком доме на сдачу - все будет зависеть от ситуации в городе и не только.
«Если будет приток туристов, или стройки в городе, или будут появляться новые заводы-фабрики в промпарке, то это будет пользоваться спросом. Это хороший дом», - считает Горлач.
Дом хорош всем - и дизайном, и месторасположением. Единственная проблема заключается в том, что новых жильцов через некоторое время может ожидать стройка прямо по соседству: построенный дом является только первым из запланированных пяти. Правда, когда именно она начнется - пока не ясно. Не исключено, что только через пару лет.
«Многие говорят, что за эти деньги смогут купить себе дом в Испании. Может быть, но явно не новое элитное жилье. Это несравнимые вещи. И если ты живешь в Нарве, зачем тебе дом в Испании?», - говорит Горлач.
«Не нужно забывать о том, что стоимость строительства продолжает постоянно расти. И через 25 лет эта квартира, взятая в кредит сегодня, будет стоить уже других денег», - добавил Сергей.