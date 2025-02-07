ГАЛЕРЕЯ Смотрите, как выглядят и сколько стоят квартиры в самом дорогом доме в Нарве!

Но, в целом, дизайн очень стильный и продуманный, квартиры - светлые и просторные. На первом этаже есть кладовые, даже парковка для колясок. Обычная парковка тоже есть аж в двух вариантах - подземная и наземная. Первая обойдется в 10 000 евро, вторая - только в 5 000 евро.

Пока ремонтные работы все еще идут, но совсем скоро в доме появится очень красивое фойе. Фото: Диана Харламова

На данный момент и в самом доме, и в отдельных квартирах все еще идут ремонтные работы.

Зачем тебе дом в Испании?

По словам Сергея Горлача, руководителя фирмы по продаже недвижимости Trianon, 60-70% имеющихся на данный момент покупателей - местные жители, многие из них - предприниматели. Около 70-80% купили жилье для постоянного проживания, остальные - как инвестиционные объекты, то есть для сдачи в аренду.

Есть вероятность, что оставшиеся квартиры будут проданы в течение следующих года-полутора. На данный момент интерес к объекту довольно большой.

«Люди покупают квартиры с разным количеством комнат, правда, четырехкомнатные пока никто не купил. Но, думаю, это просто вопрос времени», - сказал Горлач.

В квартирах тепло, светло и уютно. Фото: Диана Харламова

По его мнению, в целом, цена на новые квартиры вполне оправдана. По мнению критиков нового проекта, стоимость квартир близка к Таллиннским, но эксперт по недвижимости с этим не согласен.

«Видимо, люди не бывали на Таллиннских стройках, там нет нового жилья по цене 3000 евро за квадратный метр. Может только где-то в Ласнамяэ», - добавил он.