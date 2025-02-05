Осиновский: строительство АЭС противоречит планам по развитию возобновляемой энергетики

«Я прекрасно понимаю энергетическую альтернативу: либо мы создаем электросистему на основе возобновляемой энергии с компенсирующими мощностями для обеспечения энергетической безопасности, либо идем по пути строительства атомной электростанции. Но в таком случае строительство столь масштабных ветропарков также кажется мне не совсем разумным», - заявил Осиновский.

Таким образом он прокомментировал соглашение лидеров Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии о проведении тендера на строительство ветропарков на суше и море с расчетной годовой выработкой в два тераватт-часа электроэнергии.

«Создалось впечатление, что необходимо было достигнуть своего рода словесного компромисса - для некоторых партнеров было важно формально поддержать перспективу строительства атомной электростанции», - отметил он.