План правительства добиться в следующем десятилетии сто процентов покрытия энергопотребления Эстонии за счет возобновляемых источников и одновременно создавать условия для строительства атомной электростанции вызывает недоумение, заявил мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия), пишет ERR.
Осиновский: строительство АЭС противоречит планам по развитию возобновляемой энергетики
«Я прекрасно понимаю энергетическую альтернативу: либо мы создаем электросистему на основе возобновляемой энергии с компенсирующими мощностями для обеспечения энергетической безопасности, либо идем по пути строительства атомной электростанции. Но в таком случае строительство столь масштабных ветропарков также кажется мне не совсем разумным», - заявил Осиновский.
Таким образом он прокомментировал соглашение лидеров Партии реформ, «Ээсти 200» и Социал-демократической партии о проведении тендера на строительство ветропарков на суше и море с расчетной годовой выработкой в два тераватт-часа электроэнергии.
«Создалось впечатление, что необходимо было достигнуть своего рода словесного компромисса - для некоторых партнеров было важно формально поддержать перспективу строительства атомной электростанции», - отметил он.