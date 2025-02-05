В течение недели произошли два пожара - в украинском ресторане в Таллинне и в гараже в Кунда, где хранилось имущество другого украинского заведения. Несмотря на наличие признаков поджога в обоих случаях, полиция пока не связывает эти события между собой.
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Полиция взяла украинские рестораны в Эстонии под усиленное наблюдение
Ранним утром в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в кафе-ресторане Slava возле Балтийского вокзала в Таллинне. Заведение было открыто вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и предоставляет рабочие места женщинам, бежавшим от войны.