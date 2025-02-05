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Полиция взяла украинские рестораны в Эстонии под усиленное наблюдение

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Ресторан Slava.
Ресторан Slava. Фото: Martin Pedaja

В течение недели произошли два пожара - в украинском ресторане в Таллинне и в гараже в Кунда, где хранилось имущество другого украинского заведения. Несмотря на наличие признаков поджога в обоих случаях, полиция пока не связывает эти события между собой. 

Ранним утром в пятницу в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в кафе-ресторане Slava возле Балтийского вокзала в Таллинне. Заведение было открыто вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину и предоставляет рабочие места женщинам, бежавшим от войны.

По словам одного из владельцев ресторана Марта Луйка, пожар, вероятно, начался из-за горящего предмета, брошенного в помещение через окно. Версию поджога подтвердила и полиция, начав уголовное расследование. Ведется сбор записей с камер наблюдения и поиск очевидцев.

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