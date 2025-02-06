Взять хотя бы автоналог. Он отразится на целом ряде секторов пищевой промышленности, тесно связанных с использованием транспорта. Затраты предприятий снова вырастут.

– Нового роста цен наверняка не избежать и после очередного повышения налога с оборота. Напомню, что с июля он увеличится до 24%...

– Разумеется. Налоговые расходы, продиктованные государством, никто из производителей и торговых сетей не возьмет на себя (рост расходов ляжет на потребителя – прим. ред.).

Пищевая промышленность Эстонии работает в кризисных условиях почти четыре с половиной года. Это означает, что повышение налогов будет отражено в конечной цене товара.

В тот момент, когда цены только начинали расти быстрыми темпами, никто даже не подумал их обуздать. Вследствие этого люди начали требовать увеличения зарплат. Статистика показывает, что зарплаты опять выросли примерно на 15%. Последнее означает, что цены снова поднимутся. Получается замкнутый круг, и никто не знает, как из него выйти.

Производителям и населению никто особо не разъяснял, куда все эти налоги идут. Только ли на безопасность? В результате растет неуверенность.

Как только речь заходит о сокращении государственных расходов, тут же следует ответ, что урезать бюджет почти невозможно. Я регулярно сталкиваюсь с чиновниками, которые работают над одним законопроектом или регуляцией по два-три года.