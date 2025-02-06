Из-за роста цен более половины оборота продуктовых магазинов приходится на товары со скидкой. Скоро ли желтые этикетки перестанут вытеснять с прилавков местные продукты питания? Замедляются ли темпы спада в пищепроме?
Потисепп: на продуктах уже экономят даже богатые, после десинхронизации не исключен новый виток цен (3)
На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Смотрите интервью в повторе!
Выдержки из беседы:
– Как изменились за год цены на продукты питания?
– Сейчас ситуация немного лучше, чем два-три года назад. Однако о стабильности, которая наблюдалась до пандемии и войны, речи не идет. Полагаю, что стабильности не будет еще многие годы.
По статистике, продукты питания подорожали за минувший год в среднем на 3,2%, некоторые – сразу на 6%. Больше половины продуктовых товаров продается со скидкой в ходе разных кампаний. Разумеется, это выливается в проблемы для производителей, объемы производства падают.
Больше всего подорожали оливковое масло, соки и безалкогольные напитки, поскольку цены на сырье увеличились в два-три раза. Дорожает и шоколад, так как урожаи какао-бобов падают. Не исключено, что в ближайшее время шоколад может резко подорожать.
Кроме того, уже с начала осени на мировом рынке дорожает молоко как сырье. Думаю, что уже в начале этого года потребитель заметит, что молочные продукты стали заметно дороже.
– Желтые этикетки на товары со скидкой, за которыми нередко стоят импортные продукты, определяют выбор покупателей?
– Исследования показали, что 57% товаров на продуктовых прилавках приходится на базовые продукты питания эстонского производства и 43% – это импортная продукция. Это означает, что возникла сильная конкуренция.
Торговые сети видят, что покупатели прежде всего обращают внимание на цену. Импортные продукты оказываются в выигрышном положении, поскольку дешевле. Многие страны, в том числе и соседи Эстонии, разными способами поддерживают своих производителей. Там нет такого пакета налогов, как в Эстонии!
Взять хотя бы автоналог. Он отразится на целом ряде секторов пищевой промышленности, тесно связанных с использованием транспорта. Затраты предприятий снова вырастут.
– Нового роста цен наверняка не избежать и после очередного повышения налога с оборота. Напомню, что с июля он увеличится до 24%...
– Разумеется. Налоговые расходы, продиктованные государством, никто из производителей и торговых сетей не возьмет на себя (рост расходов ляжет на потребителя – прим. ред.).
Пищевая промышленность Эстонии работает в кризисных условиях почти четыре с половиной года. Это означает, что повышение налогов будет отражено в конечной цене товара.
В тот момент, когда цены только начинали расти быстрыми темпами, никто даже не подумал их обуздать. Вследствие этого люди начали требовать увеличения зарплат. Статистика показывает, что зарплаты опять выросли примерно на 15%. Последнее означает, что цены снова поднимутся. Получается замкнутый круг, и никто не знает, как из него выйти.
Производителям и населению никто особо не разъяснял, куда все эти налоги идут. Только ли на безопасность? В результате растет неуверенность.
Как только речь заходит о сокращении государственных расходов, тут же следует ответ, что урезать бюджет почти невозможно. Я регулярно сталкиваюсь с чиновниками, которые работают над одним законопроектом или регуляцией по два-три года.
Предприятия не могут себе позволить работать в таком же темпе. Это просто невозможно! Никто бы не стал держать таких людей на работе, еще и регулярно повышая им зарплаты. В госсекторе дело уже дошло до того, что сокращают по паре мест и за счет этого повышают зарплаты другим чиновникам. В результате ничего не меняется.
– Каковы объемы производства в пищевой промышленности Эстонии?
– Объемы производственных предприятий и торговых сетей продолжают падать. В минувшем году они сократились на 3,6%, и мы не знаем, как долго это будет еще продолжаться.
На этом фоне возникает вопрос продовольственной безопасности. Что будет, если в кризис у нас не останется собственных производителей? Разумеется, у средних и крупных предприятий больше сил для выживания, но даже они иногда банкротятся. Как, пример, Saaremaa Lihatööstus.
Не думаю, что уровень банкротств в ближайший год снизится. В пищевой промышленности Эстонии работает примерно 1100 производителей, более 85% из них – это микро- и малые предприятия. Ежегодно около 100 предприятий исчезают с рынка и столько же приходит.
Малым и микропредприятиям – очень тяжело. Средним и крупным – проще, но когда и у них начинаются проблемы, то рабочие места закрываются уже сотнями. И если небольшие фирмы могут приостановить свою деятельность до лучших времен, то большие – в иной ситуации, их бизнес завязан на многие звенья.
– Все ли наши предприятия готовы к десинхронизации?
– Предприятия подошли к этому вопросу очень серьезно. Проведена большая подготовка. Во избежание нештатных ситуаций почти все руководители фирм в ближайшие выходные будут находиться на рабочем месте.
И дело не только в том, пройдет ли без сбоев десинхронизация. Вопрос еще и в том, что будет с ценами на электричество. В пищевой промышленности задействованы очень энергоемкие предприятия.
Нет ни малейшей уверенности в том, что цены на продукты не вырастут из-за очередного удорожания электричества. Продуктовый сектор страдает от подобных изменений несоразмерно сильно.
Потребители предпочитают самые дешевые продукты питания. Причина заключается в том, что уже сейчас среднестатистическая семья тратит на продукты 25% своего дохода, и экономить людям больше не на чем.
В отличие от предыдущего кризиса 2008–10 годов, сегодня на продуктах экономят даже те, у кого нет никаких причин для этого. Они тоже не потребляют в прежних объемах и ищут более дешевые товары.
– Почему экономят даже богатые?
– Индекс нестабильности потребления ухудшается уже пятый год подряд и достиг исторического минимума. С одной стороны, ситуация выглядит вроде бы нормально, а с другой – никто даже не знает, что будет завтра.
Премьер-министр пообещал не вводить новых налогов, однако достаточно одного перечисления недавно введенных и запланированных на будущее налогов, чтобы сделать выводы. Это автоналог, налог на безопасность и рост НСО, повышение ставки земельного налога и акцизов. Любая выгода от снижения Euribor съедается другими налогами.
А тут еще подоспело заявление Трампа о необходимости увеличения расходов на оборону до 5%. Откуда их взять? Новость подавалась таким образом, что многих это испугало, все снова подумали о дополнительных налогах. И только после этого прозвучала мысль о том, что, возможно, средства поступят из бюджета ЕС.
Подробнее в повторе!
- Что происходит на прилавках магазинов?
- Как изменились за год цены на продукты питания?
- Ожидается ли новый рост цен с повышением НСО?
- Покупают ли жители Эстонии местные продукты?
- Стало ли меньше банкротств в пищепроме?
- Когда закончится спад потребления?