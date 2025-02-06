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Студия Postimees: эстонские продукты возвращаются на прилавки? Отвечает Сирье Потисепп

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Из-за роста цен около половины оборота торговых сетей приходится на товары со скидкой. Когда замедлятся темпы спада в пищевой промышленности? Перестанут ли желтые этикетки вытеснять с прилавков местные продукты питания?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 10:00!

  • Что происходит на прилавках магазинов?
  • Как изменились за год цены на продукты питания?
  • Ожидается ли новый рост цен с повышением НСО?
  • Покупают ли жители Эстонии местные продукты?
  • Стало ли меньше банкротств в пищепроме?
  • Когда закончится спад потребления?
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