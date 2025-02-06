Из-за роста цен около половины оборота торговых сетей приходится на товары со скидкой. Когда замедлятся темпы спада в пищевой промышленности? Перестанут ли желтые этикетки вытеснять с прилавков местные продукты питания?
Студия Postimees: эстонские продукты возвращаются на прилавки? Отвечает Сирье Потисепп
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп. Следите за беседой в 10:00!
- Что происходит на прилавках магазинов?
- Как изменились за год цены на продукты питания?
- Ожидается ли новый рост цен с повышением НСО?
- Покупают ли жители Эстонии местные продукты?
- Стало ли меньше банкротств в пищепроме?
- Когда закончится спад потребления?