По подозрению в нарушениях международных санкций задержаны граждане Литвы и Беларуси. Следствие считает, что в 2024 году в Россию и Беларусь в обход санкций доставили 30 транспортных средств, пишет Deutsche Welle.
Компания из Литвы поставляла России BMW в обход санкций
В Вильнюсе и его окрестностях прошли массовые обыски в рамках расследования дела о незаконных поставках автомобилей в Россию и Беларусь в обход международных санкций. По данным Криминальной службы таможни Литвы, обыски проведены в офисах компании, которая занимается грузоперевозками и продажей техники.
По подозрению в нарушении санкций задержаны два белорусских и два литовских гражданина. Суд арестовал одного из белорусов на один месяц, второго - на два. О мерах пресечения для литовцев не сообщается.
Согласно материалам следствия, в 2024 году в Россию и Беларусь было доставлено в обход санкций в общей сложности 30 транспортных средств - тягачи и полуприцепы, а также легковые автомобили класса люкс BMW, Mercedes-Benz и другие. Их суммарная стоимость, по предварительным данным, составляет почти два миллиона евро.
Автомобили оставались зарегистрированными в Литве, но при этом имели регистрацию в России или Беларуси как новые транспортные средства.
В ходе расследования сотрудники таможни задержали 17 тягачей и 15 полуприцепов на сумму около полутора миллионов евро, а также микроавтобус, в котором было обнаружено четыре тысячи пачек контрабандных сигарет из Беларуси.