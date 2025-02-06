Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи

Зеленский: у Трампа нет официального плана по прекращению российско-украинской войны (11)

Copy
Дональд Трамп и Владимир Зеленский.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: Presidential Press Service of Ukraine HANDOUT

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1079-го дня войны, 6 февраля.

Комментарии (11)
Copy

Ключевые слова

Наверх