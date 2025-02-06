Количество разводов в Украине в 2024 году было почти таким же, как и количество заключенных браков. По данным Министерства юстиции и судебной власти, в прошлом году украинцы заключили 150,2 тысяч браков, а количество разводов достигло 141,8 тысяча, пишет Би-би-си.
На одну свадьбу – один развод. Почему в Украине так часто распадаются семьи?
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Это печальный рекорд Украины за много лет, притом что и раньше статистика была не слишком оптимистичной. В среднем на два брака приходились один-полтора развода. То, что сейчас это соотношение приближается к 1:1, многие объясняют войной, постоянными стрессами, невозможностью строить нормальное партнерство.
Хотя в первые два года войны ситуация выглядела значительно лучше.
Общую статистику разводов официально не обнародуют. Министерство юстиции предоставляет только данные, полученные от ГРАГС (службы Государственной регистрации актов гражданского состояния) - так теперь называют старые ЗАГСы.
Именно на этих данных были основаны сообщения многих украинских СМИ о том, что в прошлом году в стране распался каждый пятый брак.
Но данные Минюста учитывают лишь треть от всего количества разводов, потому что в большинстве случаев браки расторгаются по решению суда. Поэтому реальная картина совсем другая.
Брачная арифметика
В Украине можно расторгнуть брак двумя способами. Первый - через ГРАГС. Таким путем идут супружеские пары, у которых нет общих несовершеннолетних детей, в случае, если оба супруга согласны на развод.
Но если в семье есть дети не старше 18 лет или же если кто-то из супругов не хочет разводиться, то их ждет суд.
При наличии детей обязательным условием расторжения брака является заключение договора о воспитании и обеспечении ребенка после развода родителей. Без него суд даже не примет заявление на развод к рассмотрению.
Такие судебные дела могут рассматриваться годами, если муж и жена не могут прийти к согласию по поводу детей, имущества или других обстоятельств.
В разговоре с Украинской службой Би-би-си представители Минюста объяснили, что после 2010 года они располагают только статистикой разводов, оформленных через органы регистрации актов гражданского состояния. Единой базы разводов нет - «и это большая проблема», считают сотрудники ведомства.
Количество разводов в судах можно посчитать через открытую систему Opendatabot, Единый реестр судебных решений, однако нет гарантии, что эти данные будут полными.
К примеру, Минюст говорит, что в 2024 году украинцы вступали в брак на 19 процентов чаще, чем в 2023 году, и ГРАГС зарегистрировали более 150 тысяч браков. А количество разводов выросло более чем на 42 процента и составило чуть более 34 тысяч.
Но к этим 34 тысячам следует добавить 107,5 тысяч разводов через суды. Эту цифру Украинской службе Би-би-си сообщили в Государственной судебной администрации.
То есть на самом деле общее количество разводов в 2024 году превышает 141 тысячу.
А еще, как говорят в Минюсте, некоторое количество украинцев разводятся за рубежом, и такие разводы в Украине никак не документируются.
Реальная картина
Пресс-центр судебной власти в Украине предоставил Би-би-си информацию о количестве разводов в судах за последние пять лет.
Из нее следует, что в этот период меньше всего разводов было в первый год полномасштабного российского вторжения в Украину - в 2022 году. В том же году было заключено и самое большое количество браков.
Тогда были зарегистрированы 222,9 тысячи браков и 91 тысяча разводов (по сводным данным судов и ГРАГС).
Психологи объясняют такие цифры войной: люди искали в браке защиты, уверенности, хотели узаконить отношения перед ожидавшей их впереди неизвестностью.
Но на второй и третий год войны ситуация начала меняться: количество разводов и через суд, и через ГРАГС стало расти.
Причин много, в том числе вневременные, универсальные: бытовые проблемы, физическое насилие в семье, вредные привычки или зависимость, измена, вмешательство родителей, отсутствие у супругов общих интересов и т.п.
Но во время войны на первое место выходят последствия вызванного ей стресса.
«Люди не выдерживают. Когда стресс, мы нервничаем, срываемся. На ком? На том, кто рядом», - говорит Би-би-си психолог Тина Берадзе.
Она также напоминает, что вынужденный переезд во время войны, даже добровольный, по уровню стресса сильнее смерти близкого человека. А значит, то, что миллионы людей стали беженцами и переселенцами, тоже сказывается на статистике расторгнутых браков.
Кстати, по количеству разводов рекордными в Украине были первые годы независимости - с 1991 по 1994 годы, когда ежегодно распадалось более 200 тысяч семей. Это тоже был период стресса для многих украинцев, но другого характера - экономического, когда люди едва сводили концы с концами.
Графика Ангелины Корбы