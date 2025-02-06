На одну свадьбу – один развод. Почему в Украине так часто распадаются семьи?

Такие судебные дела могут рассматриваться годами, если муж и жена не могут прийти к согласию по поводу детей, имущества или других обстоятельств.

Муж и жена отвернулись друг от друга и смотрят в разные стороны. Фото: Getty Images

В разговоре с Украинской службой Би-би-си представители Минюста объяснили, что после 2010 года они располагают только статистикой разводов, оформленных через органы регистрации актов гражданского состояния. Единой базы разводов нет - «и это большая проблема», считают сотрудники ведомства.

Количество разводов в судах можно посчитать через открытую систему Opendatabot, Единый реестр судебных решений, однако нет гарантии, что эти данные будут полными.

К примеру, Минюст говорит, что в 2024 году украинцы вступали в брак на 19 процентов чаще, чем в 2023 году, и ГРАГС зарегистрировали более 150 тысяч браков. А количество разводов выросло более чем на 42 процента и составило чуть более 34 тысяч.

Но к этим 34 тысячам следует добавить 107,5 тысяч разводов через суды. Эту цифру Украинской службе Би-би-си сообщили в Государственной судебной администрации.

То есть на самом деле общее количество разводов в 2024 году превышает 141 тысячу.

А еще, как говорят в Минюсте, некоторое количество украинцев разводятся за рубежом, и такие разводы в Украине никак не документируются.

Реальная картина

Пресс-центр судебной власти в Украине предоставил Би-би-си информацию о количестве разводов в судах за последние пять лет.