Строительство крупнейшей в Эстонии биометановой станции откладывается

«Ведутся последние переговоры со всеми сторонами, участвующими в проекте», - сообщил Карл Коорт, руководитель по развитию компании Bioforce, занимающейся строительством биометановой станции. Одним из ключевых партнеров проекта является Maag Food, владеющая крупнейшей свинофермой Ekseko. Член правления Maag Food Мартин Кюйсмаа пояснил, что подписание соглашения - лишь вопрос времени, пока окончательно не решены вопросы финансирования. По его словам, компания заинтересована в том, чтобы приступить к строительству как можно скорее.