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Строительство крупнейшей в Эстонии биометановой станции откладывается

Перевод: Валерия Ермакова
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Ekseko - крупнейшая свиноферма в Эстонии.
Ekseko - крупнейшая свиноферма в Эстонии. Фото: EVE NAABER

Еще в конце прошлого года планировалось начать строительство сельскохозяйственной биометановой станции рядом с фермой Ekseko в волости Вильянди. Однако работы пока не ведутся, хотя инициаторы проекта стремятся реализовать его как можно скорее.

«Ведутся последние переговоры со всеми сторонами, участвующими в проекте», - сообщил Карл Коорт, руководитель по развитию компании Bioforce, занимающейся строительством биометановой станции. Одним из ключевых партнеров проекта является Maag Food, владеющая крупнейшей свинофермой Ekseko. Член правления Maag Food Мартин Кюйсмаа пояснил, что подписание соглашения - лишь вопрос времени, пока окончательно не решены вопросы финансирования. По его словам, компания заинтересована в том, чтобы приступить к строительству как можно скорее.

Хотя начать строительство станции, как планировалось, к концу 2024 года не удалось, это не внесло существенных изменений в проект. По словам Коорта, подрядчик уже выбран и готов приступить к работам. «Мы по-прежнему рассчитываем запустить станцию в марте 2026 года - это одно из условий получения финансирования», - отметил он.

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