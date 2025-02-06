В Таллинне в офисе продавца кофемашин Jura прошел обыск

В окружной прокуратуре по экономическим и коррупционным преступлениям ведется уголовное дело, касающееся соглашений, решений и согласованных действий, наносящих ущерб конкуренции. В рамках уголовного производства проверяется, заключала ли компания ценовые соглашения, противоречащие Закону о конкуренции.

Уголовное дело возглавляет Департамент конкуренции, и именно его сотрудники проводили следственные действия в офисе компании, расположенной в бизнес-центре Tammsaare Ärikeskus, подтвердили в прокуратуре.

Компания Rickman Trade, принадлежащая Дмитрию Антипову, Андресу Алликасу и Сильверу Ритсу, продает кофемашины и аксессуары Jura во всех странах Балтии и обладает эксклюзивными правами на их дистрибуцию, а кроме того, в ассортимент входят блендеры Blendtec и кухонные устройства Thermomix.

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