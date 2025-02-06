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Анализ Правительство подавало противоречивые сигналы относительно отключения от энергосистемы России (3)

Перевод: Дмитрий Рая
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На подъезде к резервной электростанции Кийза в Харьюмаа установлены бетонные заграждения для обеспечения безопасности во время десинхронизации.
На подъезде к резервной электростанции Кийза в Харьюмаа установлены бетонные заграждения для обеспечения безопасности во время десинхронизации. Фото: Eero Vabamägi

В эти выходные страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. Если еще несколько дней назад казалось, что общение правительства по этому вопросу хромает - они пытались демонстрировать спокойствие и решимость, но в то же время деле закрадывалась некая нервозность, - то сегодня все снова в порядке.

К счастью, всегда есть что-то еще, и следующая тема перебивает предыдущую. Будь то министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), крутящий пластинки, или президент США Дональд Трамп, наводящий шумиху по поводу таможенных пошлин и взятие под контроль Газы, - появляются новые темы, и десинхронизация - такая большая и важная - отходит на второй план. Если цель - успокоить нацию по вопросу десинхронизации, то это сработает.

Вообще, правительство, а точнее компания Elering, отвечающая за отключение, хочет сказать сразу две вещи. Первая - будьте спокойны, и ничего не случится. Вспоминая слова премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ): «У нас есть план, и запасной план, и запасной план запасного плана, и так далее». С другой стороны, я хотел бы еще раз сказать, что вы должны быть готовы к худшему, другими словами, запасайтесь спичками и купите генератор. Однако синхронизировать эти две вещи - настоящая проблема, и маятник неизбежно склоняется в другую сторону, которая вызывает тревогу и неуверенность.

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