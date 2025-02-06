В эти выходные страны Балтии отключатся от российской энергосистемы. Если еще несколько дней назад казалось, что общение правительства по этому вопросу хромает - они пытались демонстрировать спокойствие и решимость, но в то же время деле закрадывалась некая нервозность, - то сегодня все снова в порядке.
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Анализ ⟩ Правительство подавало противоречивые сигналы относительно отключения от энергосистемы России (3)
К счастью, всегда есть что-то еще, и следующая тема перебивает предыдущую. Будь то министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), крутящий пластинки, или президент США Дональд Трамп, наводящий шумиху по поводу таможенных пошлин и взятие под контроль Газы, - появляются новые темы, и десинхронизация - такая большая и важная - отходит на второй план. Если цель - успокоить нацию по вопросу десинхронизации, то это сработает.