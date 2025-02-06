К счастью, всегда есть что-то еще, и следующая тема перебивает предыдущую. Будь то министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), крутящий пластинки, или президент США Дональд Трамп, наводящий шумиху по поводу таможенных пошлин и взятие под контроль Газы, - появляются новые темы, и десинхронизация - такая большая и важная - отходит на второй план. Если цель - успокоить нацию по вопросу десинхронизации, то это сработает.

Вообще, правительство, а точнее компания Elering, отвечающая за отключение, хочет сказать сразу две вещи. Первая - будьте спокойны, и ничего не случится. Вспоминая слова премьер-министра Кристена Михала (Партия реформ): «У нас есть план, и запасной план, и запасной план запасного плана, и так далее». С другой стороны, я хотел бы еще раз сказать, что вы должны быть готовы к худшему, другими словами, запасайтесь спичками и купите генератор. Однако синхронизировать эти две вещи - настоящая проблема, и маятник неизбежно склоняется в другую сторону, которая вызывает тревогу и неуверенность.