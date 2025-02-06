Объем промышленной продукции сократился: названа отрасль, где дела обстоят хуже всего

Из трех секторов промышленности производство сократилось на 4,4% в обрабатывающей промышленности, объем производства в энергетике остался на том же уровне, а в горнодобывающей промышленности вырос на 2,9%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хелле Бундер, в 2025 году объем продукции обрабатывающей промышленности в целом сократился, однако в конце года появились небольшие признаки улучшения. «В октябре и ноября объем производства начал расти, однако в декабре снова немного сократился», - отметила Бундер.

Из 23 отраслей обрабатывающей промышленности в прошлом году объем сократился у двух третьих. Среди наиболее весомых отраслей увеличилось производство продуктов питания (5,1%), резиновых и пластмассовых изделий (0,7%) и других транспортных средств (11,3%), а также ремонт и установка машин и оборудования (2,1%). «Среди наиболее весомых отраслей сокращение наблюдалось в деревообработке (10,7%), производстве электрооборудования (4,7%), изделий из металла (1,7%), а также компьютеров и электронного оборудования (7%).

В 2024 году на внешнем рынке было продано 67,4% от общего объема продукции обрабатывающей промышленности. Согласно календарно откорректированным данным, по сравнению с предыдущим годом экспорт продукции сократился в текущих ценах на 1,9%, продажа продукции на внутреннем рынке - на 8,5%.

В декабре объем промышленной продукции сократился по сравнению с тем же месяцем 2023 года на 4,2%, в обрабатывающей промышленности - на 2,9%. В декабре в сфере энергетики производство электроэнергии количественно (MВт-ч) увеличилось на 0,4%, при этом производство тепла сократилось на 9,9%.

Согласно сезонно откорректированным данным, в декабре объем промышленного производства увеличился по сравнению с ноябрем на 0,4%, в обрабатывающей промышленности - на 0,9%

Промышленность - крупнейший сектор экономики и важный двигатель экономического роста. Индекс промышленного производства охватывает экономические показатели трех отраслей: горнодобывающей промышленности, энергетики и обрабатывающей промышленности.