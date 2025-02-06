О реформе системы социального попечения мы писали в статье в декабре 2023 года следующее: «Реформа, безусловно, принесла положительные результаты: зарплаты работников домов попечения увеличились, а количество мест в таких учреждениях возросло. Однако разработчики реформы полностью ошиблись в оценке роста спроса и у них нет тех средств, которые необходимы для реализации этой реформы».
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Реформа, выходящая за рамки финансовых возможностей
Теперь, более чем год спустя, мы могли бы снова написать то же самое. В аудите, опубликованном в среду, Госконтроль заявил, что цель обеспечить местами в домах престарелых людей с средними пенсиями в Эстонии, к сожалению, становится все более труднодостижимой. Вероятно, общественности нужно честно сказать, что без дополнительных финансовых средств эту цель достичь невозможно. Однако в нынешней экономической и политической ситуации у правительства, а тем более у местных властей, нет необходимых финансовых ресурсов.
Основной причиной нехватки средств стало повышение стоимости услуг. Однако в нынешней экономической и политической ситуации у правительства, а тем более у местных властей, нет необходимых финансовых ресурсов. Однако нельзя исключать, что владельцы домов попечения повысили цены, услышав обещания местных властей покрыть разницу между стоимостью мест в домах престарелых и пенсией человека. В частности, власти пообещали покрыть расходы на зарплату персонала.
С другой стороны, мы не хотим систему государственного регулирования цен на услуги в домах попечения, поскольку это, вероятно, приведет к снижению качества услуг и дефициту мест, что снова приведет к ситуации, похожей на советские времена, когда попасть в дом попечения можно было только через связи.
Здесь Postimees подчеркивает положительное влияние реформы. В домах попечения количество мест увеличилось на пять процентов, а число работников возросло на 15 процентов. Это означает, что теперь на одного подопечного приходится больше сотрудников, чем год назад.
Хотя стоимость мест в домах престарелых возросла, она стала более доступной для людей. До реформы люди покрывали 78 процентов от общей стоимости услуг, тогда как в прошлом году, по оценкам Министерства социальных дел, им пришлось оплачивать около половины общей стоимости.
Таким образом, нельзя сказать, что реформа полностью провалилась, хотя очевидно, что поставленная цель в ближайшем будущем не будет достигнута. Вероятно, потребуется терпение и надежда, что конкуренция начнет все более эффективно регулировать деятельность домов престарелых, что замедлит рост цен.
Отрицательным моментом в аудите является замечание Госконтроля, что Министерство социальных дел сильно ошиблось в своих прогнозах роста цен. Министерство предполагало, что после реформы стоимость услуг в домах престарелых будет расти в среднем на три процента в год. Однако с сентября 2023 года по июль 2024 года цены увеличили три четверти поставщиков услуг, при этом средний рост составил 15 процентов. Как отмечает Госконтроль, это вызывает обеспокоенность с точки зрения управления расходами государственного сектора, и с этим трудно не согласиться.