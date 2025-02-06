КОЛОНКА POSTIMEES Реформа, выходящая за рамки финансовых возможностей

Теперь, более чем год спустя, мы могли бы снова написать то же самое. В аудите, опубликованном в среду, Госконтроль заявил, что цель обеспечить местами в домах престарелых людей с средними пенсиями в Эстонии, к сожалению, становится все более труднодостижимой. Вероятно, общественности нужно честно сказать, что без дополнительных финансовых средств эту цель достичь невозможно. Однако в нынешней экономической и политической ситуации у правительства, а тем более у местных властей, нет необходимых финансовых ресурсов.

Основной причиной нехватки средств стало повышение стоимости услуг. Однако в нынешней экономической и политической ситуации у правительства, а тем более у местных властей, нет необходимых финансовых ресурсов. Однако нельзя исключать, что владельцы домов попечения повысили цены, услышав обещания местных властей покрыть разницу между стоимостью мест в домах престарелых и пенсией человека. В частности, власти пообещали покрыть расходы на зарплату персонала.

С другой стороны, мы не хотим систему государственного регулирования цен на услуги в домах попечения, поскольку это, вероятно, приведет к снижению качества услуг и дефициту мест, что снова приведет к ситуации, похожей на советские времена, когда попасть в дом попечения можно было только через связи.