Верховный суд Швейцарии отказал Валиевой в рассмотрении жалобы – фигуристке предстоит выплатить более 24 000 евро

Валиева сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года на чемпионате России, когда в её организме были обнаружены следы триметазидина.

Поскольку на момент сдачи допинг-пробы Валиевой было всего 15 лет, последующие процедуры длились значительно дольше обычного. Однако в начале прошлого года Международный спортивный арбитражный суд (CAS) все же назначил ей четырехлетний запрет на участие в соревнованиях, который истекает в декабре этого года.