Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать жалобу дисквалифицированной за допинг Камила Валиевой, поэтому 18-летняя россиянка обязана покрыть судебные издержки и выплатить компенсацию Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).
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Верховный суд Швейцарии отказал Валиевой в рассмотрении жалобы – фигуристке предстоит выплатить более 24 000 евро
Валиева сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года на чемпионате России, когда в её организме были обнаружены следы триметазидина.