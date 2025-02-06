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Верховный суд Швейцарии отказал Валиевой в рассмотрении жалобы – фигуристке предстоит выплатить более 24 000 евро

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Камила Валиева.
Камила Валиева. Фото: Andrew Milligan

Верховный суд Швейцарии отказался рассматривать жалобу дисквалифицированной за допинг Камила Валиевой, поэтому 18-летняя россиянка обязана покрыть судебные издержки и выплатить компенсацию Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Валиева сдала положительный допинг-тест в конце 2021 года на чемпионате России, когда в её организме были обнаружены следы триметазидина.

Поскольку на момент сдачи допинг-пробы Валиевой было всего 15 лет, последующие процедуры длились значительно дольше обычного. Однако в начале прошлого года Международный спортивный арбитражный суд (CAS) все же назначил ей четырехлетний запрет на участие в соревнованиях, который истекает в декабре этого года.

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