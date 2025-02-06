В последнее время мошенники начали использовать новую схему для выманивания денег: они представляются сотрудниками Eesti Energia или Enefit и говорят, что необходимо заменить счетчик электроэнергии. В большинстве своем люди, услышав просьбы сообщить PIN-коды или отправить деньги с курьером, просто бросают трубку, но недавно одна из жительниц Таллинна стала жертвой этой схемы и передала преступникам более 17 тысяч евро.
СХЕМА ⟩ Полиция предупреждает: мошенники предлагают заменить счетчик электроэнергии
Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что из-за десинхронизации энергосистемы необходимо заменить счетчик электроэнергии.
«В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все его деньги», - сказал Тамбре.
«В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники», - подтвердил Тамбре.
Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к счету человека.
Также были случаи, когда мошенники отправляли домой к потерпевшим курьера, который забирал находившиеся дома наличные, чтобы отвезти их «в безопасное место в банке». Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону - тоже мошенники.
Именно так и произошло на прошлой неделе, когда жительница Таллинна отдала более 17 тысяч евро пришедшему к ее двери мошеннику, думая, что таким образом она спасает свои накопления. На самом же деле она передала деньги злоумышленникам прямо в руки. Все детали случившегося будут выясняться полицией в ходе дальнейшего разбирательства.
Санта Тохвер, руководитель эстонского рынка Enefit, отметила, что представители службы поддержки клиентов всегда говорят по-эстонски и ни при каких обстоятельствах не просят клиентов вводить PIN-коды от Smart-ID или Mobile-ID. «Enefit вообще не предлагает услугу замены электросчетчика, и необходимости в замене электросчетчика в связи с десинхронизацией от российской энергосистемы точно нет», - подтвердила она.
«Каждый может просмотреть информацию о своих счетах в самообслуживании Enefit или запросить ее, позвонив в нашу службу поддержки клиентов. Если у вас появятся сомнения, действительно ли позвонивший является сотрудником Enefit, повесьте трубку и позвоните в нашу службу поддержки клиентов по номеру 777 4040, чтобы в этом удостовериться», - посоветовала Тохвер.
Урмет Тамбре, начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры, подчеркивает, что ни в коем случае ни одно ведомство не будет по телефону просить людей вводить PIN-коды, и уж тем более - передавать сбережения курьеру. «Если вы подозреваете, что общаетесь с мошенником, немедленно прекратите разговор. Если вы уже сообщили мошенникам свой PIN-код или договорились о передаче наличных, немедленно обратитесь в полицию по номеру 112.
Только за январь жертвами описанного выше банковского мошенничества в Эстонии стали более полусотни человек, общий ущерб которых составил почти 400 тысяч евро.