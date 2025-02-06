СХЕМА Полиция предупреждает: мошенники предлагают заменить счетчик электроэнергии

Начальник криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре сообщил, что за последнюю неделю участились случаи, когда русскоязычные мошенники звонят людям, выдавая себя за сотрудников Eesti Energia или Enefit, и утверждают, что из-за десинхронизации энергосистемы необходимо заменить счетчик электроэнергии.

«В некоторых случаях для покрытия расходов на замену электросчетчика человека просят ввести на телефоне свои PIN-коды и тем самым дать свое согласие на замену счетчика. На самом деле именно так мошенники получают доступ к банковскому счету человека и забирают все его деньги», - сказал Тамбре.

«В других случаях мошенники используют схему, когда за звонком из энергетической компании быстро следует звонок из банка, но на самом деле за этим тоже стоят мошенники», - подтвердил Тамбре.

Мошенник, представившийся сотрудником банка, сообщает, что предыдущий звонок из Eesti Energia или Enefit совершили мошенники, и теперь необходимо срочно принимать меры по защите банковского счета. Для этого они снова просят ввести PIN-коды, чтобы получить доступ к счету человека.

Также были случаи, когда мошенники отправляли домой к потерпевшим курьера, который забирал находившиеся дома наличные, чтобы отвезти их «в безопасное место в банке». Однако, на самом деле курьера отправляют мошенники, и все звонящие по телефону - тоже мошенники.

Схема. Фото: PPA