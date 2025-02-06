Продавец: влияние автомобильного налога смягчают крупные скидочные предложения

Рынок новых автомобилей в Эстонии начал 2025 год ожидаемо спокойно, отражая сезонность автомобильного рынка и влияние вступившего в силу с нового года автомобильного налога. В январе было зарегистрировано на 66,5% меньше новых автомобилей (категории M1 + N1) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке исполнительного директора представительств Toyota Elke Mustakivi и Mustamäe, Райдо Розенфельда, падение рынка было ожидаемым и прогнозируемым, поскольку в декабре наблюдался беспрецедентный рост.

Хотя январь традиционно является более спокойным месяцем, это, по словам Розенфельда, не оказывает значительного влияния на рынок автомобильных продаж в целом.

«Стартовавшие в новом году торговые кампании компенсируют повышение цен, связанное с автомобильным налогом. Начавшиеся акции делают покупку нового автомобиля в конечном счете более выгодной для потребителя, чем раньше», - оценивает Розенфельд.

Согласно январской статистике регистрации новых автомобилей (категории M1+N1) Департамента транспорта, гибридные автомобили остаются самыми популярными (338 регистраций), на втором месте бензиновые автомобили (313), на третьем - дизельные (248), а электромобили были зарегистрированы 95 раз.

Десять самых популярных моделей января: Toyota Corolla, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq, Toyota RAV4, Kia Sportage, Škoda Octavia, Volvo FH, Citroen Berlingo, Kia Ceed, Renault Clio.