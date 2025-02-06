Руководитель компании Elering, управляющей основной электрической сетью, Калле Кильк сообщил, что два серьезных риска, связанные с отключением от российской энергосети и подключением к европейской, больше не актуальны.
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Чем ближе десинхронизация, тем меньше рисков? По воле судьбы исчезли две серьезные угрозы
Рано утром в субботу страны Балтии начнут отключаться от России, начиная с Литвы и продвигаясь на север, и около 9 утра на станции в Нарве будет прервано последнее соединение с Россией.