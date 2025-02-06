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Чем ближе десинхронизация, тем меньше рисков? По воле судьбы исчезли две серьезные угрозы

Перевод: Ева Ойжинская
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Накануне Дня независимости Эстония наконец отключится от российской энергосети. На это ушли годы подготовки.
Накануне Дня независимости Эстония наконец отключится от российской энергосети. На это ушли годы подготовки. Фото: Marko Saarm

Руководитель компании Elering, управляющей основной электрической сетью, Калле Кильк сообщил, что два серьезных риска, связанные с отключением от российской энергосети и подключением к европейской, больше не актуальны.

Рано утром в субботу страны Балтии начнут отключаться от России, начиная с Литвы и продвигаясь на север, и около 9 утра на станции в Нарве будет прервано последнее соединение с Россией.

Эстония уже давно не торгует электроэнергией с Россией с Россией, однако ее сеть использовалась для поддержания частоты. Теперь, по заверению Elering, благодаря многолетним инвестициям Эстония наконец-то может обходиться без России.

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