ИНТЕРВЬЮ Разговоры по телефону с врагами: как изучают настроения россиян во время войны?

Шульга признается, что российские операторы блокируют их телефонные карты для звонков на территорию РФ. Однако он считает задачу выполнимой: ключ к успеху – правильно сформулированные вопросы, чтобы собеседники на том конце провода не начали подозревать неладное.

Александр Шульга

Александр Шульга. Фото: Erakogu

Украинский социолог, директор работающего в Киеве Института исследований конфликтов и анализа России (IKAR) - единственного центра социологических исследований такого профиля в Украине.

Специализируется на анализе российского общества и пропаганды, в том числе на изучении того, как Кремль использует страх перед войной для воздействия как на россиян, так и на международное сообщество.