Чт, 6.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

ИНТЕРВЬЮ Разговоры по телефону с врагами: как изучают настроения россиян во время войны?

Перевод: Вера Копти
Copy
Рекламный плакат о наборе в российскую армию на автобусной остановке в Москве, 2023 год. По словам социолога Александра Шульги, в России не хватает людей, готовых добровольно вступить в армию, поэтому Владимиру Путину придется объявить новую волну мобилизации.
Рекламный плакат о наборе в российскую армию на автобусной остановке в Москве, 2023 год. По словам социолога Александра Шульги, в России не хватает людей, готовых добровольно вступить в армию, поэтому Владимиру Путину придется объявить новую волну мобилизации. Фото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Scanpix

Украинский социолог Александр Шульга и возглавляемый им Институт исследований конфликтов и анализа России (IKAR) регулярно проводят исследования общественного мнения в стране-агрессоре.

Шульга признается, что российские операторы блокируют их телефонные карты для звонков на территорию РФ. Однако он считает задачу выполнимой: ключ к успеху – правильно сформулированные вопросы, чтобы собеседники на том конце провода не начали подозревать неладное.

Александр Шульга

Александр Шульга.
Александр Шульга. Фото: Erakogu

Украинский социолог, директор работающего в Киеве Института исследований конфликтов и анализа России (IKAR) - единственного центра социологических исследований такого профиля в Украине.

Специализируется на анализе российского общества и пропаганды, в том числе на изучении того, как Кремль использует страх перед войной для воздействия как на россиян, так и на международное сообщество.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх