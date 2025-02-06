Украинский социолог Александр Шульга и возглавляемый им Институт исследований конфликтов и анализа России (IKAR) регулярно проводят исследования общественного мнения в стране-агрессоре.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Разговоры по телефону с врагами: как изучают настроения россиян во время войны?
Шульга признается, что российские операторы блокируют их телефонные карты для звонков на территорию РФ. Однако он считает задачу выполнимой: ключ к успеху – правильно сформулированные вопросы, чтобы собеседники на том конце провода не начали подозревать неладное.