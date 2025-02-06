Налогово-таможенный департамент (НТД) в преддверии периода декларирования доходов напоминает, что необходимо декларировать также доход, заработанный посредством платформы.
Напоминание ⟩ Доход, заработанный посредством платформы, необходимо декларировать
«В декларации обязательно нужно указать доход, полученный как через онлайн-среду, так и через социальные сети. Подоходный налог должны платить курьеры и поставщики услуг транспортных перевозок (услуга такси), а также, например, те, кто через платформы продает товары, и те, кто получает доход от аренды или сдачи внаем», - сказала Ауне Мария Марьяпуу, ведущий специалист отдела подоходного налога НТД.
Поскольку работа через платформы становится все более популярной, НТД также уделяет все больше внимания налогообложению доходов, полученных через них. С 2023 года операторы платформ обязаны предоставлять в НТД информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, а также о полученном ими доходе. Это позволяет НТД все эффективнее проверять декларируемые данные.
На данный момент 169 операторов платформ, в том числе 20 эстонских платформ, представили в НТД данные о заработанных на платформах доходах. Представленные НТД данные касаются сделок, стороной которых является эстонское частное лицо или коммерческое объединение.
«Если оператор платформы уплатил налоги за работника и передал данные в НТД, то они отражаются в первой таблице декларации о доходах вместе с доходами от заработной платы. Если таблица предварительно не заполнена, это означает, что платформой не удержан подоходный налог с уплаченного вознаграждения. В этом случае человек должен сам внести полученный доход в декларацию», - отметила Ауне Мария Марьяпуу.
Заполнить декларацию несложно. Во второй части таблицы 5.1, отражающей зарплату в декларации о доходах, следует указать вид дохода, данные плательщика и сумму дохода, полученного в течение года.
Необходимо декларировать также доход, полученный от оказания гостиничных услуг через платформы, с которых лицо, осуществляющее выплату, не удержало подоходный налог. Доход от оказания гостиничных услуг следует декларировать во второй части таблицы 5.4 с видом дохода «доход от аренды».
«Если оператор платформы представил данные в НТД, то таблица уже предварительно заполнена. Однако просим убедиться в правильности данных и при необходимости дополнить предварительно заполненные данные», - подчеркнула Ауне Мария Марьяпуу.
Если доход, полученный через платформу, получен на предпринимательский счёт, то данные в декларации о доходах предварительно заполнены в таблице 7.2, и все налоги с этого дохода уже уплачены. Обязательно нужно перепроверить данные тем людям, которые получили доход через платформу и открыли предпринимательский счёт в середине года. Это означает, что доход, полученный в период, предшествующий использованию предпринимательского счета, следует самим указать в декларации о доходах.
За последние годы количество пользователей предпринимательского счёта значительно увеличилось. Если в 2019 году активных предпринимательских счетов было 1092, то на конец 2024 года их было уже 18 309.
Подробнее о доходах, полученных через платформу, читайте на сайте НТД.
Кто должен декларировать доход, заработанный на платформе?
- Поставщики услуг, такие как создатели контента, курьеры, водители, уборщики, дизайнеры, переводчики, маляры и др. Доход, полученный за услугу, облагается всеми налогами на рабочую силу. Если лицо, осуществляющее выплату, не задекларировало произведенные вам выплаты или оказание услуги является Вашей предпринимательской деятельностью, то вы сами должны задекларировать полученный доход. О декларировании доходов, полученных от оказания услуг, читайте на сайте НТД.
Получатели дохода от аренды или сдачи внаем недвижимости. Если плательщиком дохода от аренды или сдачи внаем недвижимости является платформа, то, как правило, управляющий платформой при совершении выплаты сам удерживает подоходный налог. Однако доход от аренды, полученный с зарубежных платформ необходимо декларировать самим. При декларировании доходов убедитесь, что доход от аренды и сдачи внаем задекларирован или при необходимости сами укажите полученный доход в декларации о доходах. Ознакомьтесь с налогообложением доходов от аренды и сдачи внаем на сайте НТД.
Продавцы товаров или изделий ручной работы в интернете. Если вы продали новый или подержанный товар с целью перепродажи, то полученный доход следует декларировать самим. Продажа вещи, если она была в личном пользовании, налогом не облагается. Ознакомьтесь с налогообложением и декларированием дополнительных доходов на сайте НТД.