Напоминание Доход, заработанный посредством платформы, необходимо декларировать

«В декларации обязательно нужно указать доход, полученный как через онлайн-среду, так и через социальные сети. Подоходный налог должны платить курьеры и поставщики услуг транспортных перевозок (услуга такси), а также, например, те, кто через платформы продает товары, и те, кто получает доход от аренды или сдачи внаем», - сказала Ауне Мария Марьяпуу, ведущий специалист отдела подоходного налога НТД.

Поскольку работа через платформы становится все более популярной, НТД также уделяет все больше внимания налогообложению доходов, полученных через них. С 2023 года операторы платформ обязаны предоставлять в НТД информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на платформе, а также о полученном ими доходе. Это позволяет НТД все эффективнее проверять декларируемые данные.

На данный момент 169 операторов платформ, в том числе 20 эстонских платформ, представили в НТД данные о заработанных на платформах доходах. Представленные НТД данные касаются сделок, стороной которых является эстонское частное лицо или коммерческое объединение.

«Если оператор платформы уплатил налоги за работника и передал данные в НТД, то они отражаются в первой таблице декларации о доходах вместе с доходами от заработной платы. Если таблица предварительно не заполнена, это означает, что платформой не удержан подоходный налог с уплаченного вознаграждения. В этом случае человек должен сам внести полученный доход в декларацию», - отметила Ауне Мария Марьяпуу.