Эстония передала материнской компании Facebook и Instagram данные объемом около четырех миллиардов слов

Передача данных создает предпосылки для того, чтобы крупные языковые модели лучше понимали контекст эстонской культуры и становились более эффективными в использовании эстонского языка.

Это также откроет возможности для улучшения обслуживания пользователей, говорящих на эстонском, в различных приложениях на базе искусственного интеллекта, таких как чат-боты, системы перевода и другие решения в области обработки языка.