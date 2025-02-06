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Эстония передала материнской компании Facebook и Instagram данные объемом около четырех миллиардов слов

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Meta.
Meta. Фото: Dado Ruvic

Эстония передает материнской компании Facebook и Instagram, Meta, данные эстонского языкового корпуса, содержащие почти четыре миллиарда слов, что позволит повысить представительство эстонского языка и культуры в моделях искусственного интеллекта.

Передача данных создает предпосылки для того, чтобы крупные языковые модели лучше понимали контекст эстонской культуры и становились более эффективными в использовании эстонского языка.

Это также откроет возможности для улучшения обслуживания пользователей, говорящих на эстонском, в различных приложениях на базе искусственного интеллекта, таких как чат-боты, системы перевода и другие решения в области обработки языка.

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