Эстония передает материнской компании Facebook и Instagram, Meta, данные эстонского языкового корпуса, содержащие почти четыре миллиарда слов, что позволит повысить представительство эстонского языка и культуры в моделях искусственного интеллекта.
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Эстония передала материнской компании Facebook и Instagram данные объемом около четырех миллиардов слов
Передача данных создает предпосылки для того, чтобы крупные языковые модели лучше понимали контекст эстонской культуры и становились более эффективными в использовании эстонского языка.