Что произойдет с охранной системой при отключении электричества?

«Охранные системы работают от электричества, поэтому на случай возможных отключений большинство из них оснащены резервными источниками питания, то есть аккумуляторами. Их надежность крайне важна, поэтому во время профилактического обслуживания техники всегда проверяют аккумуляторы и при необходимости заменяют их», - объяснил директор дивизиона охранной техники G4S Прийт Орассон.

Таким образом, в случае риска длительных отключений электроэнергии в первую очередь стоит обратить внимание на аккумуляторы. Если после отключения электричества охранная система перестает работать, скорее всего, причина в аккумуляторе.

О том, что питание от электросети пропало, система обычно сигнализирует сообщением об ошибке или включением индикатора на клавиатуре или звуковым сигналом.

«Поэтому, если появляются вышеуказанные ошибки или ваша система не проверялась в этом или прошлом году, закажите плановое обслуживание, чтобы избежать подобных проблем в будущем. В ходе профилактического обслуживания проводится полная проверка всей охранной системы, включая резервные источники питания», - добавил Орассон.

Другая типичная ситуация, возникающая при полном отключении электропитания, связана с внешними сиренами охранных систем. Внешние сирены обычно также оснащены аккумулятором, и их принцип работы таков: если соединение с центральным устройством пропадает, сирена срабатывает. Это необходимо для локального оповещения об угрозе, если центральное устройство было намеренно выведено из строя в целях кражи.

Однако такая же ситуация возникает и при полном аварийном отключении электропитания. Для внешней сирены это аналогичная ситуация, сирена включается и работает до тех пор, пока не разрядится ее аккумулятор. В этом случае поможет только восстановление работы центрального устройства или отключение резервного аккумулятора в самой сирене. Таким образом, во избежание подобных ситуаций важно поддерживать работу охранной системы от сети или резервного источника питания.