Президент провозгласил два закона

Поправки к Закону об Академии наук Эстонии отменяют ряд процедурных ограничений и устаревших положений, регулирующих внутренние процессы принятия решений в академии. Это создаст условия для более оперативного выполнения задач и миссии учреждения.

Поправки к Закону о применении единой сельскохозяйственной политики Европейского союза и Закону о кормах приведут их в соответствие с правовыми актами ЕС. В целях правовой ясности уточнены формулировки ряда положений, что позволит снизить административную нагрузку на предпринимателей и рабочую нагрузку на исполнительные органы.

Одно из важных изменений - введение системы социальной обусловленности для сельскохозяйственных предприятий и производителей. Это означает, что получение субсидий на площади и поголовье животных будет зависеть от соблюдения требований, связанных с условиями труда и обязанностями работодателей.

Кроме того, внесены корректировки в регулирование общего рынка сельскохозяйственной продукции, включая программы поддержки школьного питания, требования к составу и качеству продукции, а также применение стандартов сбыта.