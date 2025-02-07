Можно абстрагироваться от всего, но этот маленький человек показал нам, как действует в жизни пятая заповедь Господня. Почитай отца и мать. Вот он своей сыновней любовью покрыл этот материнский грех.

И я не буду рассуждать об этой женщине, но то, что она родила достойного сына, это уже говорит о многом. Бывают разные жизненные обстоятельства, но вот эта любовь сыновья… Кстати, и Ной, его история тоже об этом говорит, о том, как сын покрыл наготу отца.

В любом случае, для нас этот вопрос очень болезненный. Ну мы же выросли в этой церкви, выросли, питались ее духовным млеком. Ну как нам все это забыть?

В любом случае, я понимаю, что все мы люди, и мы не идеальны. И церковь, которую мы представляем, она тоже кажется другим людям не идеальной. Но ведь народ говорит, что церковь - это мать. А кому церковь не мать, тому бог - не отец. Поэтому давайте больше не будем об этом… Для нас это очень болезненный вопрос.