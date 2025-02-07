- Адвокаты, представляющие Пюхтицкий монастырь в юридических спорах с государством, призвали главу МВД перестать преследовать монахинь монастыря за религиозные убеждения, изменить которые они не могут, и изменение которых от них не может требовать конституция. По их словам, единственный способ сохранить правовое государство - позволить монахиням оставаться верными своей вере. Если говорить не о юридическом, а о церковном взгляде на возможность оставаться верными своей вере: находится ли она с гипотетической сменой юрисдикции монастыря во взаимоисключающих отношениях?

- С 1923 по 1940 годы в Эстонии была зарегистрирована только одна православная церковь - Православная церковь Эстонии, которая не входила в состав РПЦ. Пюхтицкий монастырь в это время продолжал свою деятельность в составе этой единственной церкви, в то время как в СССР монастыри были закрыты. Если в период между первой и второй мировой войнами Пюхтицкий монастырь мог существовать вне юрисдикции РПЦ, и это не привело к его закрытию, почему сейчас смена юрисдикции преподносится монастырем как равнозначная его закрытию возможность?

- В письме монастыря говорится, что эстонские власти втягивают монахинь в политику. Но ведь именно руководство РПЦ сейчас сводит политику и церковь в одном месте, потому что глава этой церкви подчеркнуто поддерживает нынешнюю политику российского государства, его преступную агрессивную войну. Эстонское государство видит в этой политике угрозу для себя. Почему те решения, что предлагаются эстонским государством, кажутся монастырю именно попыткой вовлечь его в политику, а не рукой помощи, которая как раз даст монастырю возможность максимально от политики дистанцироваться?

Смотрите в прямом эфире!