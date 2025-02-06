Сегодня исполнилось полгода с начала операции украинских войск в Курской области, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Мнений было много, и прогнозы самые разные, но те, кто пытался предсказать развитие ситуации, не ожидали, что украинские войска смогут удерживать этот плацдарм так долго.
Президент Украины прокомментировал ситуацию с Курском. Во-первых, он отметил, что в ближайшее время российская армия не сможет вытеснить украинские войска с российской территории. Во-вторых, он подчеркнул, что эта территория может стать важным козырем для Украины в переговорах с Россией о мире. В своем комментарии он также упомянул солдат из Северной Кореи, которые, по его словам, склонны разбегаться в бою.
Это явная провокация против России. Создается впечатление, что Украина надеется увидеть, как российские войска будут активно сосредотачивать свои резервы в этом районе и пытаться начать наступление.
Специальный представитель президента США должен прибыть в Киев 20 февраля. Американские СМИ сообщают, что к следующей неделе будет представлен план США по завершению войны. Возможно, что представитель прибудет в Киев с конкретными предложениями. Однако на данный момент не стоит слишком доверять отдельным элементам предполагаемого мирного плана, опубликованным в СМИ, так как они могут измениться в ближайшее время.
Договор между Россией и Белоруссией
Президент России направил в парламент для ратификации договор с Белоруссией о гарантиях безопасности между двумя странами. Срок действия договора составляет 10 лет, однако его практическое значение ограничено.
Основной принцип договора заключается в том, что в случае военной агрессии против одной из сторон, другая сторона обязуется оказать военную помощь для отражения нападения. Также в рамках договора Россия получает право размещать свои военные части на территории Белоруссии, включая создание военных баз с постоянным присутствием. Кроме того, страна получает ядерную сдерживающую силу от России. Президент России и лидер Белоруссии не раз публично подчеркивали важность ядерного аспекта военного сотрудничества между странами, особенно с учетом того, что это создает дополнительное давление на европейских политиков.
Президент Украины попытался создать впечатление, что Россия намерена в этом году перебросить свои войска на территорию Беларуси, чтобы оказать влияние на белорусскую армию и вовлечь ее в боевые действия против Украины. В дальнейшем Россия и Беларусь, скорее всего, будут использовать этот договор для проведения информационных кампаний, возможно, с целью анонсировать планы, подписывать указания по созданию новых военных баз и размещению новых вооружений в Беларуси, а также публиковать соответствующие схемы и фотографии.
Временно на территорию Беларуси могут быть отправлены некоторые войска или техника. Однако в реальности у России нет возможностей для постоянного размещения крупных военных подразделений или, например, систем ПВО в Беларуси. Белорусский лидер получил новый срок без серьезных политических последствий, и на данный момент нет необходимости предпринимать дополнительные усилия для стабилизации ситуации в стране.
События в Сирии
В Сирии происходят важные события. Официальный визит главы сирийского переходного правительства в Турцию имеет глубокое символическое значение. Этот визит может означать завершение процесса укрепления власти в Дамаске после свержения президента Асада. Хотя процесс формирования и консолидации нового правительства в Сирии только начинается, визит подчеркивает, что Турция является ключевым и самым мощным союзником действующего сирийского правительства.
Также обсуждается создание турецких военных баз в Сирии, в том числе авиабазы. Поскольку Сирия в ближайшие годы или десятилетия не сможет восстановить свою авиацию, строительство такой базы выглядит вполне логичным. Если Турция будет действовать эффективно, она может значительно усилить свое влияние в регионе. Тем не менее, ситуация в Сирии остается напряженной, и возможные изменения в обстановке могут повлиять на позиции Турции. Первые суда с российским военным оборудованием уже покинули Сирию.
Украина установила рекорд по уничтожению российских артиллерийских систем
Командующий Вооруженными силами Украины сообщил, что в 2024 году украинская армия уничтожила больше вражеских артиллерийских систем, чем за два предыдущих года войны вместе взятых. За прошлый год российская армия потеряла 13 тысяч различных артиллерийских установок, а за весь период войны - почти 23 тысячи единиц вооружений.
Несмотря на снижение интенсивности наступлений российских сухопутных войск, потери артиллерийских систем остаются значительными. Можно предположить, что за последний год украинская армия значительно улучшила свои возможности по атаке целей в тылу российской армии.
Полностью выведены из строя самоходные артиллерийские установки, а на передовой все чаще используются устаревшие артиллерийские системы. Подобная ситуация наблюдается и в отношении потерь российской бронетехники: несмотря на снижение темпа наступлений, потери танков и бронетранспортеров продолжают оставаться высокими.
Вчера вечером украинские дроны атаковали военный аэродром в районе поселка Приморско-Ахтарск на юге России, в Краснодарском крае. Судя по видеоклипам, распространяющимся в социальных сетях, были попадания. С этого аэродрома запускаются иранские дроны для атаки целей на юге Украины. Также поступили сообщения о дроновых атаках в нескольких местах Ростовской области на юге России.
Российская армия провела дроновую атаку по рынку в Харькове, попав в один павильон. Этот рынок уже подвергался атакам со стороны российской армии. ПВО Украины успешно сбивало дронов ночью в Киеве. Также поступили сообщения о применении кассетных боеприпасов в районе Запорожья.
На фронтах активность не изменилась
- Российская армия продолжает интенсивное наступление в направлении Покровска.
- На Курском направлении российская армия продолжает безуспешные атаки с такой же интенсивностью, как и в предыдущие дни. Активность авиации в этом районе остается высокой.
- На Харьковском направлении вчера бои были несколько более активными, но ситуация на линии фронта осталась прежней.
- На направлениях Купянск и Лиман был день средней активности атак. На одном из плацдармов у реки Оскол российская армия за последние несколько дней укрепила и удерживает свои позиции, однако эти события не оказали значительного влияния.
- На Сиверском направлении атаки российской армии были немного более интенсивными по сравнению с предыдущими днями, но они не дали результатов.
- В районе Бахмута продолжаются уличные бои в городах Часов Яр и Торецк, однако без существенных изменений.
- В районе Покровска российская армия продолжает интенсивные атаки, хотя в целом на всем участке фронта их активность снизилась почти в два раза. Существенных изменений на линии фронта нет.
- На южном фронте произошли единичные разведывательные бои.