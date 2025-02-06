Мнений было много, и прогнозы самые разные, но те, кто пытался предсказать развитие ситуации, не ожидали, что украинские войска смогут удерживать этот плацдарм так долго.

Президент Украины прокомментировал ситуацию с Курском. Во-первых, он отметил, что в ближайшее время российская армия не сможет вытеснить украинские войска с российской территории. Во-вторых, он подчеркнул, что эта территория может стать важным козырем для Украины в переговорах с Россией о мире. В своем комментарии он также упомянул солдат из Северной Кореи, которые, по его словам, склонны разбегаться в бою.

Это явная провокация против России. Создается впечатление, что Украина надеется увидеть, как российские войска будут активно сосредотачивать свои резервы в этом районе и пытаться начать наступление.

Специальный представитель президента США должен прибыть в Киев 20 февраля. Американские СМИ сообщают, что к следующей неделе будет представлен план США по завершению войны. Возможно, что представитель прибудет в Киев с конкретными предложениями. Однако на данный момент не стоит слишком доверять отдельным элементам предполагаемого мирного плана, опубликованным в СМИ, так как они могут измениться в ближайшее время.

Договор между Россией и Белоруссией

Президент России направил в парламент для ратификации договор с Белоруссией о гарантиях безопасности между двумя странами. Срок действия договора составляет 10 лет, однако его практическое значение ограничено.