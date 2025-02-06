В четверг, 6 февраля, президент России Владимир Путин уволил с должности генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова, сообщили в Кремле. На его место назначен Дмитрий Баканов. До этого он работал заместителем министра транспорта России, а также возглавлял «дочку» «Роскосмоса».
Юрия Борисова уволили с поста главы «Роскосмоса». Кто его заменит и чего от него ждать
Юрий Борисов был назначен на должность главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. Перед этим он занимал пост вице-премьера по вопросам ВПК, а до того почти был шесть лет работал заместителем министра обороны. В министерстве он курировал военно-техническое обеспечение вооруженных сил.
Издание РБК со ссылкой на источник рассказало, что большинству сотрудников «Роскосмоса» стало известно о смене главы госкорпорации только утром 6 февраля.
«Все случилось за один вечер», - утверждает собеседник РБК. По его словам, кадровые перестановки были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.
Борисов должен был реформировать российскую космическую отрасль, однако, при нем Россия продолжила отставать от стран-конкурентов. Как рассказывала Русская служба Би-би-си, в прошлом году Россия запустила в космос всего 17 ракет, хотя в начале 2024-го Борисов говорил, что до конца года в планах — 40 космических пусков.
Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов родился в 1985 году. Как следует из его биографии на сайте РИА Новостей, в 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист».
Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов:
Дмитрий Баканов станет уже третьим директором госкорпорации «Роскосмос» за время полномасштабной войны в Украине. Первым был Дмитрий Рогозин, которого летом 2022 года заменили на Юрия Борисова.
Баканов - профессиональный экономист с опытом работы в банках и крупной IT компании Sitronics. С 2011 по 2019 год он руководил принадлежащей «Роскосмосу» компанией «Спутниковая система "Гонец"», которая разрабатывает систему космической связи, основанную на низкоорбитальных спутниках. В «Роскосмос» он пришел из Минтранса, где занимался цифровой трансформацией.
Его назначение выглядит логичным на фоне нового направления развития российской космонавтики - Россия старается создать спутниковую группировку, которая обеспечивала бы, в первую очередь, связь и дистанционное зондирование земли.
Россия сильно отстает по числу спутников от ведущих космических держав - США и Китая. На начало 2025 года, по подсчетам Московского космического клуба, на орбите находились 8393 американских спутника, 990 китайских и всего 307 российских.
При этом космической деятельностью в России традиционно занимаются государственные компании, тогда как, например, в США в космосе очень много коммерческих предприятий.
Одна из задач, которую решал и Юрий Борисов - попытаться наладить сотрудничество частных предприятий с госкомпаниями. 22 июля 2024 года Владимир Путин подписал закон о государственно-частном партнерстве в сфере космической деятельности.
Однако, как рассказал в феврале 2024 года в интервью порталу «PRОКосмос» Юрий Борисов, производить спутники, в том числе и для проекта «Гонец» в России все равно планируется на государственных предприятиях - «Информационные спутниковые системы» и «НПО Лавочкина».
Эксперты, с которыми поговорила Русская служба Би-би-си, считают, что в нынешнем виде «Роскосмос» не сможет и не допустит появление частных компаний в космической области.
В задачи Дмитрия Баканова, вероятно, в первую очередь войдет налаживание серийного производства спутников. То, чего не смог за два с половиной года сделать Юрий Борисов.
Однако сделать это будет непросто. Предприятия «Роскосмоса» оказались под санкциями еще в 2014 году. Тогда же начались и проблемы с производством спутников. После 2022 года режим санкций усилился, и это сказалось на работе тех немногочисленных частных российских космических компаний, которые оставались на рынке.
О ситуации в российской космонавтике Русская служба Би-би-си писала в недавнем материале.