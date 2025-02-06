Юрия Борисова уволили с поста главы «Роскосмоса». Кто его заменит и чего от него ждать

Юрий Борисов был назначен на должность главы «Роскосмоса» в июле 2022 года. Перед этим он занимал пост вице-премьера по вопросам ВПК, а до того почти был шесть лет работал заместителем министра обороны. В министерстве он курировал военно-техническое обеспечение вооруженных сил.

Издание РБК со ссылкой на источник рассказало, что большинству сотрудников «Роскосмоса» стало известно о смене главы госкорпорации только утром 6 февраля.

«Все случилось за один вечер», - утверждает собеседник РБК. По его словам, кадровые перестановки были приняты на фоне неопределенности с параметрами реализации проекта Национального космического центра в Москве, который строится на территории ГКНПЦ имени Хруничева.

Борисов должен был реформировать российскую космическую отрасль, однако, при нем Россия продолжила отставать от стран-конкурентов. Как рассказывала Русская служба Би-би-си, в прошлом году Россия запустила в космос всего 17 ракет, хотя в начале 2024-го Борисов говорил, что до конца года в планах — 40 космических пусков.

Новый глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов родился в 1985 году. Как следует из его биографии на сайте РИА Новостей, в 2007 году он окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов по специальности «экономист».

Военный обозреватель Русской службы Би-би-си Павел Аксенов: